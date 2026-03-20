Santiago Giménez alista su regreso al AC Milan tras cinco meses de ausencia

Una de las noticias que más esperan los aficionados mexicanos y seguidores del Milan se confirmó este viernes: Santiago Giménez volvió a ser incluido en la convocatoria del conjunto rossonero, luego de cinco meses sin actividad oficial por una lesión en el tobillo.

Santi Giménez vuelve al Milan / Jonathan Moscrop Ampliar

El delantero mexicano, fichado por el AC Milan en 2025 y considerado una de las piezas ofensivas claves del equipo, no disputaba un partido desde el 28 de octubre de 2025, cuando se lesionó durante un encuentro ante el Atalanta. Tras someterse a una operación y completar un proceso prolongado de rehabilitación, el atacante está nuevamente entre los convocados para el duelo de Serie A contra el Torino este fin de semana.

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Allegri Confirmó su regreso a la lista

En conferencia de prensa previa al partido, el técnico Massimiliano Allegri confirmó que Giménez está en condiciones de ser parte del grupo que viajará para enfrentar al Torino, aunque no aseguró si será titular o si entrará desde el banquillo. “Giménez está bien, estará convocado”, declaró Allegri con optimismo sobre la recuperación del mexicano.

La inclusión de Giménez en la convocatoria representa un impulso anímico para el AC Milan, que ha lidiado con varias bajas a lo largo de la temporada. Aunque la última etapa de recuperación ha sido exigente, el hecho de estar listo para competir nuevamente evidencia que el delantero ha superado una etapa crítica en su rehabilitación.

Chaquito Giménez / Claudio Villa Ampliar

Un regreso clave para el Milan en la Serie A

Para el Milán, que aspira a consolidar un buen lugar en la tabla de la Serie A italiana, el reingreso de un atacante con el potencial goleador de Giménez podría significar un elemento diferencial en la recta final de la campaña. La escuadra roja y negra ha extrañado su presencia en la delantera, y ahora podrá contar con alternativas frescas ante la ausencia de gol que sufrieron durante los últimos meses.

Además, la vuelta de Giménez llega en un momento crucial, justo antes de la pausa por fechas FIFA, lo cual le permitirá intentar ganar ritmo de competencia y confianza con minutos en cancha antes de posibles compromisos internacionales.

¿Y con la Selección Mexicana?

A pesar de su regreso al AC Milan, Giménez no fue incluido recientemente en la convocatoria de la Selección Mexicana, decisión que tomó el entrenador Javier Aguirre para evitar riesgos y observar jugadores con mayor actividad futbolística de cara al Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, su eventual participación con el Tri sigue siendo una posibilidad para futuras fechas internacionales.