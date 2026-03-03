A 100 días del Mundial, la posible lista de Javier Aguirre llena de incertidumbre / Kaz Photography

La espera está por terminar para dar inicio a la Copa del Mundo 2026, con México como uno de los principales protagonistas al ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el panorama cada vez luce más complicado para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, pues nuevas lesiones en jugadores clave complican la convocatoria y el Xl inicial que debutará ante Sudáfrica el 11 de junio.

Javier Aguirre celebrando con la Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Luis Romo salió lesionado en el duelo de Chivas ante Toluca, y a pesar de que aún no hay comunicados oficiales con el parte médico, se espera que esté fuera por al menos 4 semanas. Uno de los jugadores que podría suplir a Romo en caso de perderse el Mundial, podría ser su compañero de club Diego Campillo, quien jugó por primera vez con el Tri en el amistoso ante Islandia.

Por otra parte, Mateo Chávez sufrió una luxación del hombro izquierdo y estará fuera algunos días. Aunque podrá estar de regreso a la actividad pronto, habrá que seguir de cerca su reincorporación a las alineaciones del AZ Alkmaar.

La lesión de Romo y Chávez se suman a la lista de los últimos meses que incluyen a Alexis Vega, Edson Álvarez, Santiago Giménez, César ‘Chino’ Huerta, Gilberto Mora, Mateo Chávez, Rodrigo Huescas y Jesús ‘Chiquete’ Orozco; este último siendo el único descartado para jugar el Mundial. El resto, está a espera de que puedan ser llamados por Aguirre, ya sea por su tiempo de recuperación o por su poca actividad tras sus respectivas lesiones.

Este panorama le abre las puertas a varios jugadores que tenían pocas esperanzas de ser llamados para la máxima fiesta del fútbol, o incluso de ser titulares, como el caso de Érik Lira, quien podría cubrir a Romo y Álvarez en caso de no estar disponibles.

Erik Lira con la Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Otro jugador que tiene más opciones que nunca es Armando ‘La Hormiga’ González, quien tras la lesión de Santiago Giménez tiene amplias posibilidades de ser llamado por el ‘Vasco’, aunque la competencia en el ataque del Tri sigue siendo alta, con Raúl Jiménez con su lugar asegurado y con Germán Berterame y Julián Quiñones como constantes convocados a la selección.

Las semanas clave están llegando y el drama de las lesiones acecha muchas selecciones, incluyendo a la mexicana, la cual podría tener muchas sorpresas en su lista definitiva.