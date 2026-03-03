A 100 días del Mundial: Así se prepara Guadalajara para recibir la Copa del Mundo

A solo 100 días de la gran y esperada inauguración de la Copa del Mundo 2026, Guadalajara se prepara para recibir uno de los torneos más importantes del planeta. Como una de las sedes principales en México, la ciudad alista los últimos detalles para cumplir con los estándares de la FIFA y dar la bienvenida a miles de aficionados internacionales.

Estadio Akron Guadalajara / Jam Media Ampliar

La ciudad fue confirmada en 2022 como sede del repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026. Debido a esto, este mismo mes recibirá dos duelos decisivos, el próximo 26 de marzo, las selecciones de Jamaica y Nueva Caledonia se verán las caras en un duelo de eliminación única; posteriormente, el 31 de este mismo mes, el ganador de dicho partido se enfrentará a la República Democrática del Congo para definir un boleto directo al Mundial.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HABRÁ EN EL ESTADIO AKRON?

El mítico estadio localizado en Zapopan será el encargado de albergar cuatro partidos de la fase de grupos del torneo. El calendario oficial marca que el 11 de junio se enfrentará Corea del Sur contra el ganador del repechaje de la UEFA, en un duelo perteneciente al Grupo A.

La actividad continuará el 23 de junio, cuando Colombia se enfrente a la selección ganadora del repechaje intercontinental en el Grupo K. Finalmente, el 26 de ese mismo mes, el recinto de Zapopan recibirá el choque entre Uruguay y España, correspondiente al Grupo H.

Grupo H Sorteo oficial Copa del Mundo 2026 / Roger Wimmer/ISI Photos Ampliar

Aunque la euforia del mundial esta por todo el país la realidad de esta ciudad es algo diferente. En semanas previas, Guadalajara y su zona metropolitana han experimentado una racha de violencia, enfrentamientos armados y bloqueos que han puesto en alerta a las autoridades locales. A pesar de esto la FIFA y la presidencia de México han reafirmado su total confianza en el país para garantizar el éxito de la justa, demostrando que el país cuenta con la solidez necesaria para los visitantes en este evento que será histórico.