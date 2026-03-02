Real Madrid vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Juego de Leyendas en el Estadio Akron / Jam Media

Guadalajara se prepara para vivir una noche histórica. Por primera vez, el Estadio Akron, uno de los escenarios confirmados para el Mundial 2026 será testigo de un Clásico de exjugadores del Real Madrid Leyendas y el FC Barcelona, en el marco de la Copa de Leyendas.

Barcelona vs Real Madrid

Este duelo no es un partido más, es una celebración del fútbol que marcó época, una oportunidad única para que los aficionados tapatíos y de todo México revivan la magia del eterno Real Madrid vs Barcelona con las estrellas que definieron una era.

¿Qué exjugadores participarán en el juego de la Copa de Leyendas?

Las estrellas confirmadas que regresarán a la cancha, genera altas expectativas entre los aficionados del cuadro merengue y el culé. Estas figuras, que protagonizaron algunos de los capítulos más épicos del fútbol mundial, saltarán al césped del Akron para ofrecer un espectáculo lleno de regates, goles inolvidables y ese toque de rivalidad sana que caracteriza al Clásico Español.

Carles Puyol, Xavi Hernández, Rafael Márquez, David Villa, Íker Casillas, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Luis Figo, entre otros, serán parte de los iconos que demostrarán su talento en la Perla Tapatía.

De este modo, la Copa de Leyendas en Guadalajara servirá como antesala perfecta de cara al Mundial 2026, colocando al Estadio Akron en el foco internacional. Cabe mencionar que previamente este mismo encuentro se disputó en Toluca, donde empataron y posteriormente brindaron una extensa tanda de penales.

Luis Figo

REAL MADRID VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUE HORA VER

FECHA: martes 3 de marzo

HORA: 20:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Akron

TV: Azteca Deportes Network y APP de Azteca Deportes

