Hugo Ekitike queda fuera del Mundial 2026 a raíz de fuerte lesión

Duro golpe para Hugo Ekitike y para la Selección de Francia. El delantero quedó fuera de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 tras sufrir una grave lesión en el partido de Cuartos de Final de Vuelta entre Liverpool y Paris Saint-Germain. La acción fue impactante: sin contacto, Ekitike cayó al césped y tuvo que salir en camilla, encendiendo de inmediato las alarmas.

Les mots du sélectionneur Didier Deschamps pour Hugo Ekitiké 🙏



« Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde.



Hugo fait partie de… pic.twitter.com/Z6nWLhIgs7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 15, 2026

Horas después, se confirmó el peor escenario: ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que requiere cirugía y cuyo tiempo de recuperación ronda los nueve meses. Esto lo deja sin opciones de llegar a la justa mundialista.

A sus 23 años, Ekitike se había ganado un lugar importante en el esquema de Didier Deschamps. Aunque suma apenas ocho partidos internacionales, en las eliminatorias recientes y la última Fecha FIFA había consolidado su rol como principal alternativa de Kylian Mbappé.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: El Bayern Múnich elimina al Real Madrid en una remontada épica y ya hay semifinales

Su ausencia representa una baja sensible para Francia y un duro revés personal para un jugador que apuntaba a vivir su primera Copa del Mundo.