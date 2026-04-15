El Bayern Múnich elimina al Real Madrid en una remontada épica y ya hay semifinales / Lars Baron

Noche de alto voltaje en Europa con un desenlace lleno de drama. Bayern Munich eliminó al Real Madrid tras imponerse 4-3 y sellar un global de 6-4 en una serie vibrante. El conjunto español lo ganaba 3-2 y, por momentos, forzaba el alargue con la igualada global, manteniendo contra las cuerdas a los alemanes.

Bayern Munich / NurPhoto Ampliar

Sin embargo, el partido dio un giro definitivo al minuto 84 con la expulsión de Eduardo Camavinga, una acción que terminó por romper el equilibrio.

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Con espacios y superioridad numérica, el Bayern se lanzó con todo al frente. Al 89’, Luis Díaz apareció con un golazo que devolvió la ventaja, y en el tiempo agregado Michael Olise sentenció la eliminatoria con otra gran definición. Antes habían marcado Aleksandar Pavlovic y Harry Kane, mientras que por el Madrid brillaron Arda Güler con un doblete y Kylian Mbappé.

REAL MADRID FUERA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 🚨🚨🚨



Bayern Múnich disputó un gran duelo con el conjunto merengue en los Cuartos de Final, tras una goleada de 6-4 en el marcador global. pic.twitter.com/sPInZOCQAw — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

En paralelo, Arsenal empató 0-0 ante Sporting Lisboa y avanzó gracias al 1-0 de la ida. Así, las semifinales quedan definidas: Bayern enfrentará al Paris Saint-Germain, mientras Arsenal se medirá al Atlético de Madrid en series que prometen mucha intensidad y grandes emociones.