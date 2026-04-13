Hacienda pierde ante James Rodríguez: el colombiano recibirá millonaria devolución

El futbolista colombiano James Rodríguez ha salido victorioso en una larga disputa legal contra la Agencia Tributaria española, luego de que la justicia fallara a su favor y ordenara la devolución de una suma superior a los tres millones de euros. Este caso, que se extendió durante varios años, se originó por presuntas irregularidades fiscales relacionadas con su llegada al Real Madrid en 2014.

James Rodríguez / Quality Sport Images Ampliar

De acuerdo con información revelada por el diario El Mundo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional determinó que el actual jugador del Minnesota United FC logró demostrar de manera fehaciente su residencia fiscal fuera de España durante el periodo en cuestión, lo que invalida las acusaciones de Hacienda y obliga al organismo a devolver el dinero.

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James Rodríguez demuestra su residencia en Mónaco y gana el caso fiscal

El conflicto se remonta al primer año del mediocampista en el conjunto merengue, cuando la Agencia Tributaria lo acusó de evasión fiscal al considerar que ya era residente en España. Sin embargo, la defensa del colombiano sostuvo que el jugador permaneció más de 183 días en el Principado de Mónaco, presentando un certificado oficial que acreditaba su residencia en ese país desde el 1 de julio de 2013 hasta el 21 de julio de 2014. Además, se argumentó que no tenía vínculos económicos ni personales con España antes de firmar con el club blanco.

Por su parte, Hacienda rechazó estos argumentos al asegurar que el centro de actividad económica de James Rodríguez se encontraba en España. Para sustentar su postura, comparó los ingresos del jugador: 2.2 millones de euros percibidos en el AS Monaco frente a 4.3 millones provenientes del Real Madrid, además de 11 millones adicionales por derechos de imagen.

James Rodríguez en el As Mónaco / VI-Images Ampliar

La Audiencia Nacional ordena devolver millones al exjugador del Real Madrid

No obstante, la Audiencia Nacional concluyó que el futbolista sí acreditó su residencia en Mónaco durante ese ejercicio fiscal, respaldando los argumentos de su defensa. Con esta resolución, el tribunal lo declara inocente de las acusaciones y ordena la devolución de la cantidad reclamada, en un fallo que representa un duro revés para la Agencia Tributaria española.

Durante su etapa con el Real Madrid entre 2014 y 2020, el colombiano disputó 125 partidos, anotó 37 goles y dio 42 asistencias, además de conquistar nueve títulos, entre ellos dos Champions League y dos Ligas españolas, consolidándose como una figura importante del club en ese periodo.

Actualmente, James Rodríguez continúa su carrera en la Major League Soccer con el Minnesota United FC y se perfila como uno de los líderes de la selección de Colombia de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta victoria legal no solo representa un alivio económico significativo para el jugador, sino también un respaldo a su postura en uno de los casos fiscales más mediáticos de los últimos años en el fútbol europeo.