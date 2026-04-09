Nike quiere romper una era: va por el balón oficial de la Champions League

La UEFA Champions League podría vivir uno de los cambios más simbólicos de los últimos años. Nike ya está en negociaciones exclusivas para convertirse en el nuevo proveedor oficial del balón de las competencias de clubes de la UEFA, lo que pondría fin a una histórica relación con Adidas que ha marcado toda una era en el fútbol europeo.

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¿Qué está negociando Nike con la UEFA?

De acuerdo con distintos reportes, Nike busca quedarse con el contrato para suministrar el balón oficial de la Champions League, así como de la Europa League y la Conference League a partir de 2027. Las conversaciones son avanzadas y de carácter exclusivo, lo que coloca a la firma estadounidense como principal candidata para cerrar el acuerdo.

Nike are in talks to replace adidas as the Champions League ball provider. pic.twitter.com/I4VYdej1gf — VERSUS (@vsrsus) April 9, 2026

El contrato sería gestionado por la estructura comercial de la UEFA en conjunto con los clubes europeos y abarcaría el ciclo de 2027 a 2031, con una cifra que superaría los 40 millones de euros anuales.

¿Qué marca hace los balones de la Champions actualmente y desde cuándo?

Desde 2001, Adidas ha sido la marca encargada de fabricar el balón oficial de la Champions League, instaurando el icónico diseño de estrellas que se convirtió en símbolo del torneo durante más de dos décadas.

Balón, Champions League Ampliar

Antes de la llegada de Adidas, el proveedor era Nike, que suministró los balones en la era previa, cuando la competencia todavía consolidaba su identidad moderna tras el cambio de formato en los años noventa. Este relevo en 2001 marcó el inicio de una de las asociaciones comerciales más duraderas del fútbol.

¿Por qué sería un cambio histórico para la Champions?

Un posible regreso de Nike significaría el final de una era profundamente arraigada en la memoria de los aficionados. El balón de estrellas de Adidas no solo acompañó partidos, sino que se volvió parte de la identidad visual de las noches europeas.

Balón de la UEFA Champions League podría cambiar de patrocinador Ampliar

Finales memorables, remontadas históricas y goles icónicos han tenido como protagonista ese diseño, por lo que cualquier modificación tendría también un impacto emocional importante entre los seguidores del torneo.

Para Nike, este movimiento representa una oportunidad estratégica para reforzar su presencia en el fútbol de élite. La Champions League es uno de los escaparates más grandes del deporte mundial, con audiencias millonarias, lo que la convierte en un activo comercial clave.

Además, la marca busca competir directamente con Adidas en territorios donde históricamente ha dominado, especialmente en Europa, donde la batalla por patrocinios y visibilidad es cada vez más intensa.

¿Cuándo se haría oficial el cambio?

Por ahora, no existe un anuncio oficial, pero las negociaciones avanzan. De concretarse, el cambio entraría en vigor en 2027, abriendo una nueva etapa en la Champions League con un balón distinto rodando en los escenarios más importantes del fútbol mundial.

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Si se confirma, no solo cambiará el proveedor: cambiará uno de los símbolos más reconocibles del torneo. Y eso, en la Champions, es decir mucho.