Barcelona cae ante Atlético de Madrid con polémica arbitral; ¡PSG le pega al Liverpool!

Se disputaron los cuartos de final de ida en la UEFA Champions League y, tanto el Atlético de Madrid como el Paris Saint Germain consiguieron resultados que los dejaron con pie y medio en las semifinales del certamen.

EL COLCHONERO SE LLEVA EL PRIMER CAPÍTULO🔴⚪️🔥



¡Con golazo de Julián Álvarez, y otro más de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid le pegó 2-0 al Barça!💥

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Barcelona lo intentó, y con un hombre menos, no pudo marcar goles.😬❌ pic.twitter.com/YZ4BmV945V — W Deportes (@deportesWRADIO) April 8, 2026

El cuadro colchonero dio la gran sorpresa y derrotó 2 por 0 al Barcelona de visita en el Camp Nou. En un partido que terminó siendo muy polémico, los dirigidos por el Cholo Simeone se impusieron con tantos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

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¿Cuál fue la polémica arbitral en el Barça vs Atlético de Madrid?

No obstante, la afición blaugrana salió muy calientita tras la expulsión de Pau Cubarsí en la primera parte, pero sobre todo, por un penal que el árbitro no sancionó en una jugada muy extraña en donde Marc Pubil tomó la pelota con la mano dentro del área cuando Juan Musso ya había reanudado las acciones en un saque de meta. Increíblemente, ni el silbante ni el VAR se percataron, lo que provocó la molestia de todo el Barcelona.

¿Y ESTO? ¿QUÉ SUCEDIÓ?👀😳



Musso, arquero del Atlético de Madrid le da la pelota a Pubil, y este la toca con la mano.💥



¡Explotan los jugadores del Barça por un posible penal… y no pasa nada!❌



¿Opiniones?😬 pic.twitter.com/7N90cv2AaA — W Deportes (@deportesWRADIO) April 8, 2026

Ahora, la escuadra colchonera buscará redondear el pase a las semifinales el próximo martes cuando reciba al conjunto culé en el Metropolitano con un marcador favorable.

¡PSG venció al Liverpool y busca cerrar la serie para la vuelta!

En la otra serie, el Paris Saint Germain, actual campeón del torneo, le dio un paseo al Liverpool en el Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Luis Enrique vencieron 2 por 0 al cuadro inglés con goles de Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

Doué & Kvaratskhelia for holders Paris 🔴🔵#UCL pic.twitter.com/99a1eL69ES — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2026

Con este resultado, los parisinos simplemente deberán viajar a Liverpool y mantener la ventaja para clasificar a las semifinales del certamen, en donde buscarán defender su corona.