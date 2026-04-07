Bayern Múnich pega primero en el Bernabéu ante el Real Madrid y rompen una racha histórica

Bayern Múnich le gana en calidad de visitante al equipo del Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League. El equipo alemán le terminó pegando a los merengues en la cancha del Estadio del Santiago Bernabéu.

Después de 14 años…



¡Bayern Múnich le pegó 2-1 al Real Madrid Madrid en el Santiago Bernabéu por los cuartos de final ida de Champions League!🇩🇪🔥✨ pic.twitter.com/qIGj4B7tP9 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 7, 2026

Al minuto 27‘ un error en la defensa española le daba la oportunidad al Bayern de acercarse al arco rival, pero el disparo de Gnabry se fue desviado. Al 39’ caería el primero del partido, con un tanto de Luis Díaz. Harry Kane tomó el balón en el mediocampo, se la filtra a Gnabry que se la da al colombiano que queda solo frenta al arco de Andriy Lunin y la manda a guardar.

En los primeros instantes del complemento, Harry Kane ampliaba la ventaja para el equipo alemán, con un disparo desde la media luna que no la pudo sacar Lunin por más que recorrió y se estiró quedó muy corto.

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A medida de que avanzaba el tiempo, el conjunto español comenzaba a mejorar, pero le faltaba el verdadero golpe de autoridad. Manuel Neuer también fue figura por el hecho de aparecer en un par de ocasiones con atajadas claras, al 64’ le sacó un remate certero a Kylian Mbappé, en un cruce al disparo más lejano que termina desviando el arco alemán para que el esférico pegó en el poste.

Al 73’, el Real Madrid recortó la distancia del marcador. Jugada por el carril de la izquierda de Trent Alexander Arnold que se mandó una diagonal que solo empujó Mbappé.