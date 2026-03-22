¡Locura en el Derbi! Real Madrid remonta al Atlético con un Vinicius imparable y final dramático / Europa Press Sports

El Real Madrid derrotó 3-2 al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de LaLiga, en una nueva edición del derbi madrileño.

Real Madrid vs Atlético de Madrid / Europa Press Sports Ampliar

El encuentro fue muy dinámico desde los primeros minutos. Durante la primera mitad ambos equipos generaron varias oportunidades de gol. Al minuto 21, Giuliano Simeone salvó en la línea un doble remate de Vinicius Jr., evitando lo que parecía el primer tanto del conjunto blanco. Sin embargo, el marcador se abrió al minuto 33, tras un centro de Ruggeri, Giuliano hizo una especie de pantalla dentro del área que permitió a Lookman rematar sin marca frente a Lunin para poner el 1-0 a favor del Atlético.

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En la segunda parte, el partido mantuvo la misma intensidad, pero con un Real Madrid más agresivo al frente. Al minuto 50, después de una gran jugada individual de Brahim, Hanko le cometió falta y el árbitro señaló penal. Vinicius Jr. fue el encargado de cobrar y así empatar el partido 1-1.

Solo cinco minutos después, la presión alta del Madrid dio resultado. El equipo adelantó líneas y obligó a Giménez a despejar mal; el rebote favoreció a Federico Valverde, quien quedó mano a mano frente a Musso y definió de tres dedos al poste derecho para marcar el 2-1.

El Atlético reaccionó al minuto 66. Julián Álvarez abrió el balón hacia la banda para Nahuel Molina, quien controló y sacó un potente disparo colocado al ángulo derecho de Lunin, firmando un golazo para el 2-2.

El empate no detuvo al conjunto merengue, que siguió buscando el arco rival. Al minuto 72, tras una buena secuencia de pases, Vinicius recibió en la banda, recortó hacia el centro y sacó un disparo cruzado al segundo poste imposible para Musso, anotando el 3-2 definitivo.

La polémica llegó al minuto 77, cuando Federico Valverde entró tarde en una jugada y el árbitro señaló falta, mostrándole la tarjeta roja directa. El uruguayo reclamó esperando la revisión del VAR, pero el cuerpo arbitral mantuvo la decisión y tuvo que abandonar el terreno de juego.

En los minutos finales, el Atlético se fue al ataque en busca del empate, pero la ocasión más clara fue un disparo de Julián Álvarez que se estrelló en el poste y terminó en saque de banda tras el despeje defensivo.

Con este resultado, el Real Madrid se quedó con la victoria en el derbi y llegó a 69 puntos, manteniéndose en la pelea por el liderato de LaLiga. Por su parte, el Atlético de Madrid se quedó en la cuarta posición y dejó escapar una oportunidad importante de acercarse a los primeros lugares.