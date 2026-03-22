César Montes brilla en Rusia: Así fue su gol con el Lokomotiv antes de reportar con el Tri / SOPA Images

César Montes volvió a las canchas con su equipo en la Jornada 22 de la Premier League Rusa. El central mexicano regresó a la actividad esta mañana después de permanecer una semana fuera de acción debido a una lesión muscular.

César Montes volvió con el Lokomotiv Moscú / SOPA Images Ampliar

Su retorno a las canchas se dio en el partido en el que su equipo consiguió una victoria contundente por 5-1 ante el Akron Togliatti. El zaguero tuvo participación directa en el primer gol del encuentro, luego de que se cobrara un córner de manera corta, una jugada preparada en la que el balón fue tocado en tres ocasiones antes de llegar a los pies del mexicano.

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Montes se desmarcó dentro del área y, con un disparo de pierna izquierda, colocó el balón en el ángulo para abrir el marcador. Ese tanto marcó el inicio de una amplia victoria para el Lokomotiv Moscú, que dominó el partido desde los primeros minutos.

🤯🇷🇺 EL GOLAZO DE CESAR MONTES EN SU REGRESO CON EL LOKOMOTIV MOSCÚ!



PRIMER GOL DE LA TEMPORADA. 🔥



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Con este regreso, el defensor llega en buen momento a la Fecha FIFA de marzo, en la que fue convocado por el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, para los compromisos ante Portugal y Bélgica. Su recuperación representa una buena noticia para el cuerpo técnico, que podrá contar con uno de sus jugadores habituales en la línea defensiva para estos encuentros internacionales.