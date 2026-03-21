Memo Ochoa reacciona a convocatoria de la Selección Nacional; vuelve al Tri con la mira en su sexta Copa del Mundo / Alex Grimm

Guillermo Ochoa volvió a ser convocado a la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA. El experimentado arquero de 40 años formará parte del plantel que enfrentará a Portugal y Bélgica en partidos amistosos de preparación.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana / Ron Jenkins/USSF Ampliar

Tras confirmarse su regreso, el guardameta del AEL Limassol utilizó sus redes sociales para expresar su sentir; compartió una imagen portando la camiseta nacional con su apellido y un mensaje de orgullo por representar nuevamente al país.

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“Un orgullo representar a mi país, siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”, escribió Ochoa como respuesta a la confianza depositada por el técnico Javier Aguirre.

El llamado se da en un momento clave de su carrera, ya que busca consolidarse en la lista definitiva rumbo al Mundial de 2026, lo que significaría su sexta participación en una Copa del Mundo.

Memo Ochoa comparte convocatoria con Raúl Rangel de Chivas y Carlos Acevedo de Santos Laguna, en una competencia directa por un lugar en la portería del combinado nacional en el proceso mundialista.

La ausencia de Luis Ángel Malagón por lesión abrió una oportunidad inesperada; el arquero que apuntaba a ser titular queda fuera de la contienda y deja el escenario propicio para que el exjugador del América retome protagonismo.

El regreso del guardameta también marca el fin de una ausencia de 255 días sin vestir la camiseta del Tri, desde su última aparición en la Copa Oro, lo que representa un nuevo inicio en su trayectoria internacional.

Además, Ochoa podría dejar atrás una racha de 489 días sin actividad en el arco tricolor en partidos oficiales, dependiendo de su participación en esta fecha FIFA, en una etapa donde la experiencia podría ser determinante para el equipo de México.