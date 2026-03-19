¡Sorpresas en el Tri! Memo Ochoa regresa a la Selección Mexicana y Fidalgo recibe su primer llamado

Se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica de marzo.

Dentro de los llamados destacados está Alvaro Fidalgo, quién luego de hacer el One Time Switch para poder ser elegible con el tricolor, ahora vivirá su primer llamado y tiene amplias posibilidades de jugar el mundial.

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Asimismo, Guillermo Ochoa regresa a la selección mexicana tras la lesión de Luis Angel Malagón. El experimentado portero mexicano no era convocado desde la Copa Oro 2025 en el verano pasado y ahora busca vivir su sexta Copa del Mundo.

Por otro lado, también destacan Brian Gutierrez y Richard Ledezma de Chivas, Julián Quiñones, Memo Martínez de Pumas, Denzell García de Juárez y Obed Vargas del Atlético de Madrid.

CONVOCATORIA LISTA 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Estos son los jugadores elegidos por Javier Aguirre para disputar los duelos amistosos ante Portugal y Bélgica.



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El resto de la convocatoria está conformada por Carlos Acevedo y Raul Rangel en la portería, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Everardo López, Jesús Gallardo y Jesús Ángulo en defensa.

En el medio campo estarán Erik Lira, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda y Erick Sánchez, mientras que en la delantera se completa la lista con Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, German Berterame y Alexis Vega.