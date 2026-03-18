Set de balones coleccionables Mundial 2026: Costo y dónde comprar

A menos de 90 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el país se está contagiando de la pasión mundialista; con todo esto, los productos de la justa veraniega se hacen llegar. De acuerdo con una publicación en redes sociales, se dio a conocer que una de las tiendas departamentales del país sacó a la venta una serie de balones coleccionables de la máxima cita del fútbol.

Producto oficial Mundial 2026/ Foto: costco.com Ampliar

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Se trata de un set de 16 mini balones coleccionables de talla 1 de las ciudades sede del Mundial 2026 con licencia oficial; lugares como CDMX, Monterrey, Guadalajara, Kansas City, Seattle, Toronto, Vancouver, entre otras, figuran en este juego de colección.

¿Dónde comprarlos y cuál es el precio de los balones del Mundial 2026?

Los esféricos, que vienen empacados individualmente, están hechos de PVC perlado mate y están ya disponibles en diferentes sucursales de Costco en el país. En tiendas físicas tienen un costo de $1,999, lo que equivale a $125 por balón; en línea tienen un valor de $2,799, pero ya se encuentran agotados.

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La fiebre mundialista se puede ver en todos lados del territorio mexicano, estos artículos coleccionables aumentan la expectativa en las ciudades sede que ya cuentan los días para la tan esperada inauguración de la Copa del Mundo 2026, lo que quedará marcado como una fecha histórica en el mundo del fútbol.