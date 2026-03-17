Murales en Estadio Azteca son vandalizados con grafitis y críticas hacia Claudia Sheinbaum

Durante la madrugada del martes, varios murales dedicados a la Selección Mexicana de fútbol fueron vandalizados en el Estadio Azteca, una de las sedeS del Mundial 2026. Las obras, que rendían homenaje a momentos históricos del Tri y a figuras icónicas del fútbol mexicano, aparecieron con grafitis y mensajes dirigidos a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Vandalizan Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

¿Qué decían los murales y los mensajes?

Los murales, situados en puntos estratégicos del estadio, mostraban escenas de la Selección Mexicana en Copas del Mundo y partidos históricos de la Liga MX. Entre los grafitis, se leían mensajes con críticas políticas explícitas hacia Sheinbaum, lo que generó un doble impacto: daño al patrimonio deportivo y un mensaje político que ha dividido opiniones.

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Además de los grafitis, se encontraron frases escritas con pintura que alteraban las imágenes originales y que fueron catalogadas por la directiva del estadio como una “acción vandálica grave que afecta símbolos de identidad nacional”.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde aficionados del Tri y de clubes locales expresaron su indignación. Algunos usuarios señalaron que los murales no solo son patrimonio cultural del fútbol, sino también un punto de referencia para la comunidad deportiva.

Por su parte, las autoridades del Estadio Banorte anunciaron que ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía local. Hasta el momento no se ha informado de detenciones, pero las investigaciones buscan identificar a los responsables del ataque.

“Rechazamos categóricamente cualquier tipo de vandalismo, especialmente cuando atenta contra símbolos culturales y deportivos”, indicó un comunicado oficial de la directiva del estadio.

🇲🇽 Vandalizaron los murales de la Selección Mexicana en las afueras del Estadio Azteca.



También hubo protestas de algunos colectivos Anti-FIFA por la designación de México como sede del Mundial 2026. pic.twitter.com/AyeseFjbp9 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 17, 2026

Significado cultural de los murales

Los murales vandalizados no solo reflejaban logros deportivos, sino que también eran un punto de encuentro para aficionados y turistas, quienes los utilizaban para tomarse fotografías y reforzar su conexión con la historia del fútbol mexicano. Su daño representa un golpe simbólico al orgullo y a la identidad futbolística nacional.

Expertos en patrimonio cultural señalaron que, aunque la expresión de ideas políticas es legítima, el daño a bienes culturales o deportivos no es la forma adecuada de manifestarse.

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El vandalismo en el Estadio Banorte dejó un llamado claro: proteger los símbolos deportivos y culturales de México. La directiva y las autoridades trabajan en la restauración de los murales y en la investigación para sancionar a los responsables. La comunidad futbolística espera que estas obras icónicas del Tri puedan volver a exhibirse pronto, preservando el legado y la pasión que representan.