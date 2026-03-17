Hugo Sánchez y Airbnb lanzan experiencia única en el Estadio Azteca para el Mundial FIFA 2026

Airbnb ha sorprendido a los aficionados del fútbol con una oferta exclusiva: una experiencia de hospedaje dentro del Estadio Ciudad de México, en el corazón del proyecto que será sede de la FIFA Copa Mundial 2026. Con el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez como anfitrión especial, esta propuesta promete una noche inolvidable para los fanáticos del deporte rey.

Hugo Sánchez / Omar Vega Ampliar

La iniciativa se basa en la creciente tendencia de combinar turismo experiencial con deportes de alto impacto, permitiendo a los aficionados vivir el Mundial desde una perspectiva completamente diferente.

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¿Qué es la experiencia de Airbnb en el Estadio Azteca?

Airbnb presentó una estancia única para dos personas dentro del Estadio Azteca, uno de los estadios que albergará partidos del Mundial 2026. La idea es que los huéspedes puedan dormir en el mismo escenario donde se jugarán algunos de los encuentros más emocionantes de la Copa del Mundo, rodeados de historia futbolística y con la presencia del legendario Hugo Sánchez como anfitrión.

La estancia incluye acceso exclusivo al campo, áreas vip del inmueble y diversas actividades diseñadas para sumergir a los visitantes en la cultura del fútbol mexicano y mundial.

Las fechas disponibles estarán programadas alrededor del torneo, permitiendo a los huéspedes vivir la atmósfera del estadio antes o después de los partidos.

Sí, sí… un Airbnb normal… dentro del Estadio de la Ciudad de México y el anfitrión soy yo.

Puedes reservar el 23 de marzo | 11 a.m. (hora CDMX) en https://t.co/rmL03izeWH pic.twitter.com/13BbS5X9Xc — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) March 17, 2026

Cómo acceder a esta experiencia exclusiva

Para quienes quieran vivir esta propuesta única, Airbnb ha anunciado que solo las primeras cuatro personas en registrarse podrán participar. La convocatoria se abrirá el lunes 23 de marzo a las 11:00 a. m. y los interesados deberán inscribirse directamente en la página oficial: airbnb.mx/hugol .

Este formato asegura que la experiencia mantenga su carácter exclusivo y memorable, reforzando el valor emocional de dormir en un estadio que será escenario de partidos históricos del Mundial.

El anfitrión de esta experiencia es Hugo Sánchez, uno de los futbolistas más icónicos en la historia del fútbol mexicano y figura emblemática del deporte en el país. Sánchez recibirá a los participantes y compartirá anécdotas y conocimientos sobre su trayectoria en el fútbol profesional.

La experiencia incluye:

Hospedaje por una noche dentro del estadio.

Acceso exclusivo al terreno de juego y zonas restringidas al público general.

Actividades guiadas por Hugo Sánchez.

Merchandise y recuerdos especiales de la experiencia.

Desayuno y convivencias temáticas con otros aficionados.

Este paquete está diseñado para ofrecer más que una noche de descanso: es una inmersión completa en el mundo del fútbol.