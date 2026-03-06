¡Espectacular! Se filtra video del interior del Estadio Azteca: Así luce su nueva iluminación roja rumbo al Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula se transforma a pasos agigantados rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026, y un video viral en TikTok nos permite ver desde sus entrañas cómo el Estadio Azteca ya luce imponente iluminado de noche con luces rojas que dominan el interior.

Estadio Azteca / Anadolu Ampliar

¿Cuáles son las novedades del Coloso de Santa Úrsula?

A través de TikTok, el usuario danielperez79795 se adentró en el corazón del estadio y capturó imágenes impresionantes: el césped híbrido perfectamente instalado, la gran mayoría de las butacas nuevas en tonos rojo, blanco y gris ya colocadas, y las pantallas LED gigantes mostrando el logo del socio comercial (Banorte), todo bañado por una iluminación interior en tonos rojos intensos que crea una atmósfera épica y moderna.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Socavón junto al Estadio Azteca: Camión cae durante inspección de la FIFA para el Mundial 2026

Este rojo vibrante no es casualidad. Forma parte de la remodelación integral que incluye un techo con iluminación LED multicolor, donde predominan los juegos de luces rojas y blancas que recorren líneas perimetrales y sectores clave de la cubierta. De noche, el efecto es espectacular: el interior del estadio se tiñe de dicho tono, evocando pasión futbolera y haciendo referencia al patrocinador principal, mientras las nuevas luces LED en columnas, palcos y zonas premiumelevan la experiencia visual a otro nivel.

A menos de 100 días del arranque del Mundial 2026 y con la reapertura oficial prevista para finales de marzo, el Estadio Azteca avanza a marchas forzadas. Ya se ven pruebas de las pantallas LED rodeando la cancha, el césped en óptimas condiciones y esa iluminación nocturna que promete convertir cada partido en un show inolvidable.

Con tanto rojo y blanco ya parece estadio de las Chivas pic.twitter.com/KOIiUpege3 — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂I  (@LuisAzulO5O7) March 6, 2026

El Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Este video filtrado desde el interior del Coloso confirma que el estadio más icónico de México no solo estará listo para ser sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio de 2026, sino que lucirá renovado, moderno y con un espectáculo de luces rojas de noche que dejará boquiabiertos a locales y visitantes.