Socavón junto al Estadio Azteca: Camión cae durante inspección de la FIFA para el Mundial 2026

Este jueves 5 de marzo de 2026, el Estadio Azteca, el recinto que hará historia al albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio, vivió un episodio que parece sacado de una mala película, ya que un socavón se abrió en plena calle aledaña, justo en el Circuito Estadio Azteca esquina San Benito y provocó la caída parcial de un camión repartidor de refrescos.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

El incidente ocurrió en paralelo a una visita oficial de inspección realizada por representantes de la FIFA, acompañados de autoridades mexicanas de diversos sectores. El recorrido formaba parte de los protocolos de verificación de avances y seguridad rumbo al Mundial, en un momento clave cuando el inmueble se encuentra en su recta final de remodelación, con reapertura programada para el 28 de marzo en el amistoso México vs. Portugal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca a 100 días del Mundial 2026: ¡Inconclusa remodelación previo a la inauguración!

¿Hubo heridos en el socavón del Estadio Azteca?

Según reportes preliminares de Protección Civil y la Jefatura de Gobierno de la CDMX, no se registraron heridos ni daños graves a personas, solo afectaciones viales temporales en la zona de Coyoacán. Las primeras hipótesis apuntan a una posible filtración o falla en un colector de drenaje de 76 cm de diámetro, agravada por el peso del vehículo pesado y las obras de mantenimiento en el entorno.

Este socavón no es un hecho aislado en los alrededores del Azteca. En los últimos meses se han reportado varios hundimientos en calles aledañas, vinculados en parte a trabajos de drenaje, pavimentación y reurbanización que acompañan la gran transformación del estadio con una nueva capacidad proyectada de 87 mil asientos, techo con material ETFE, gradas renovadas, pantallas LED y más.

🕳️Socavón frente al Estadio Azteca a menos de 100 días del Mundial 2026 🏟️🛣️



Un socavón se abrió en el cruce de Circuito Estadio Azteca y San Alejandro, presuntamente tras el paso de un camión refresquero.



Vecinos denuncian que los baches y el deterioro de la vialidad persisten… pic.twitter.com/fmhww76j2l — Los Conjurados (@losconjuradosmx) March 5, 2026

Aunque las autoridades han insistido en que los trabajos principales del coloso avanzan conforme al cronograma y no están directamente relacionados con el incidente, el episodio genera inevitablemente dudas sobre la calidad y coordinación de la infraestructura urbana en una de las zonas más emblemáticas de la capital, a solo meses de recibir al mundo entero.