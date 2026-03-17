FIFA rechaza el cambio de sede solicitado por Irán para jugar en México

La postura de la FIFA ante el conflicto relacionado con Irán y su posible participación en la próxima Copa del Mundo se ha mantenido neutral y con un tono diplomático.

Qatar vs Irán / Mohamed Farag Ampliar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que la selección iraní tiene permitido disputar el Mundial, a pesar de las tensiones políticas actuales, dejando claro que el torneo debe mantenerse al margen de cualquier conflicto político y que el futbol no debe mezclarse con temas ajenos al deporte.

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La polémica aumentó después de que el presidente de Estados Unidos hiciera declaraciones sobre el tema: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí“. Estas palabras generaron preocupación sobre las condiciones en las que el equipo podría participar durante el torneo.

Ante esta situación, la Federación de Futbol de Irán ya había informado que se encontraba en negociaciones con la FIFA para solicitar un posible cambio de sede. De acuerdo con lo señalado, para el conjunto iraní era más conveniente disputar sus partidos en México, con el objetivo de garantizar mayor tranquilidad y seguridad tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.

Selección Irán / NurPhoto Ampliar

No obstante, el medio The Guardian informó que el organismo rechazaría la solicitud, ya que no es viable modificar la sede de los encuentros, debido a que el calendario y la organización del Mundial no permiten trasladar partidos programados en Estados Unidos hacia México.

Hasta el momento, la FIFA no ha dado a conocer una postura oficial ante la posibilidad de que Irán decida no participar en el torneo.