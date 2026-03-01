Mundial 2026 en alerta: Irán analiza retirar su participación tras bombardeos

El panorama para la Copa del Mundo 2026 dio un giro dramático tras el anuncio de Mehdi Taj sobre la suspensión inmediata de todo el fútbol profesional en territorio iraní. El presidente de la federación asiática calificó como poco probable mantener la esperanza de competir en la máxima justa deportiva debido al impacto directo de los recientes ataques bélicos.

Ante esta situación de emergencia la FIFA comenzó a monitorear los protocolos de seguridad en conjunto con los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para proteger el torneo. El secretario general Mattias Grafström admitió que el reglamento contempla la sustitución de cualquier selección que decida retirarse o sea excluida por falta de garantías en su entorno nacional.

La posible ausencia de la escuadra iraní dejaría un vacío crítico en el Grupo G donde tenían programados encuentros de alto impacto contra las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Este escenario genera una presión logística sin precedentes para los organizadores quienes deben decidir si aplican el derecho de sucesión a los equipos eliminados en la última fase de Asia.

Selecciones como Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos e Irak surgen ahora como los candidatos naturales para tomar el lugar vacante mediante los criterios de clasificación de la AFC. La decisión final dependerá de un análisis exhaustivo de la FIFA para mantener el equilibrio competitivo de los grupos y asegurar que el calendario de sedes como Seattle e Inglewood no sufra alteraciones.

Mientras la tensión política escala en el Golfo Pérsico el mundo del fútbol aguarda un veredicto oficial que podría cambiar la configuración de la Copa del Mundo a pocos meses de su inicio. La incertidumbre deportiva se mezcla con la crisis humanitaria dejando el futuro del Grupo G en manos de las determinaciones legales que se tomen desde las oficinas de Zúrich.

