Dani Alves reaparece con un impactante mensaje tras salir de prisión: “Era más feliz con 113 euros que con millones”

Dani Alves volvió a ser tendencia luego de aparecer como predicador en una conferencia cristiana, donde aseguró que durante su estancia en prisión encontró una felicidad que no experimentó cuando era una de las estrellas mejor pagadas del fútbol. El exjugador de Barcelona y Pumas compartió un testimonio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Dani Alves predicador Ampliar

¿Qué dijo Dani Alves sobre su paso por la prisión?

Durante una reunión de carácter religioso, el brasileño habló sobre el cambio que vivió después de permanecer 14 meses en prisión preventiva en Barcelona. En su mensaje, afirmó que el dinero dejó de ser el centro de su vida y que su experiencia lo llevó a replantear sus prioridades.

Dani Alves Ex futbolista brasileño / Europa Press News Ampliar

Una de las frases que más llamó la atención fue cuando comparó sus ingresos como futbolista con lo que recibía mientras estaba privado de la libertad.

“Ganaba millones de euros, pero en prisión, con 113 euros, era más feliz”.

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Alves explicó que durante ese periodo realizaba tareas de limpieza y aseguró que esa etapa le permitió valorar aspectos personales y espirituales que antes pasaban desapercibidos para él.

¿Por qué Dani Alves ahora se dedica a predicar?

Tras alejarse prácticamente del fútbol profesional, Dani Alves ha mostrado una fuerte cercanía con el cristianismo evangélico. En sus redes sociales suele compartir pasajes bíblicos y mensajes relacionados con su fe, además de identificarse como “discípulo de Cristo Jesús”.

El exlateral brasileño también ha participado como conferencista y predicador en distintos eventos religiosos, donde habla sobre su transformación personal y la importancia que, según él, tuvo la fe durante los momentos más difíciles de su vida.

En sus intervenciones insiste en que las personas deben confiar en Dios incluso durante las crisis más complicadas, un mensaje que se ha convertido en el eje de sus recientes apariciones públicas.

¿Por qué estuvo Dani Alves en la cárcel?

El exfutbolista fue detenido en enero de 2023 tras ser acusado de una agresión sexual ocurrida en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

Dani Alves y la sorprendente deuda millonaria con los Pumas Ampliar

Posteriormente enfrentó un proceso judicial que derivó en una condena en primera instancia y permaneció alrededor de 14 meses en prisión. Más adelante, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa condena y lo absolvió al considerar que existían insuficiencias probatorias para mantener la sentencia. El caso continúa dentro de las vías legales disponibles en España.

Desde entonces, Alves ha mantenido un perfil mucho más bajo dentro del ámbito deportivo y ha centrado sus actividades públicas en conferencias de carácter religioso.

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El video de Dani Alves se vuelve viral en redes sociales

Las declaraciones del exjugador de Barcelona, Juventus, PSG, São Paulo y Pumas provocaron reacciones divididas entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Daniel Alves, agora Pastor, afirmou que se sentiu mais feliz na penitenciária do que na época em que ganhava milhões de euros como jogador profissional:



"Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que… pic.twitter.com/wN2HzZRvGw — Pri (@Pri_usabr1) July 14, 2026

Mientras algunos destacaron el cambio personal que asegura haber vivido, otros recordaron la polémica que rodeó su proceso judicial. El video de su testimonio acumuló miles de reproducciones en distintas plataformas y volvió a colocar su nombre entre las principales tendencias.

A sus 42 años, Dani Alves está lejos de la élite del fútbol y su imagen pública gira ahora alrededor de su faceta como predicador, dejando atrás la carrera que lo convirtió en uno de los futbolistas más ganadores de la historia.

¿Qué sigue para Dani Alves?

Por ahora, Dani Alves no ha anunciado un regreso al fútbol profesional y continúa participando en eventos religiosos y conferencias donde comparte su experiencia personal. Mientras su futuro permanece alejado de las canchas, sus apariciones públicas siguen generando debate y mantienen su nombre en la conversación, ahora por motivos distintos a los deportivos.