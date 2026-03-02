Fidalgo se estrena como goleador con el Betis en su regreso a La Liga

No había mejor escenario para irrumpir que el en Gran Derbi, y ahí apareció Álvaro Fidalgo para firmar su primer gol con el Real Betis en una noche de tensión máxima que terminó con empate 2-2 frente a Sevilla.

Real Betis Balompie vs Sevilla FC - LaLiga EA Sports / Fran Santiago Ampliar

El mediocampista regresó a España tras dejar huella en la Liga MX con el Club América decidido a demostrar que su evolución no fue circunstancial y encontró en el clásico sevillano el escaparate ideal para confirmar su madurez en pleno año mundialista.

Luego del tanto inicial de Antony en los primeros minutos, el Betis consolidó su dominio con una definición precisa de Fidalgo al 37 que significó el 2-0 y desató la euforia en el Estadio Benito Villamarín donde la afición ya coreaba su nombre.

Si bien el duelo concluyó con empate 2-2 tras la reacción sevillista en la recta final; el duelo consolidó a Fidalgo como uno de los protagonistas de la noche en el fútbol español.

Alvaro Fidalgo del Real Betis / Fran Santiago Ampliar

El exjugador americanista respondió a la confianza del cuerpo técnico al aparecer como titular en el partido más esperado de la ciudad y transformar el respaldo recibido desde su llegada en rendimiento tangible dentro del campo.

Naturalizado mexicano y con aspiraciones de disputar la Copa del Mundo con la selección nacional, Fidalgo celebró su primer gol con la grada y sus compañeros en una imagen que simboliza su nueva etapa y que quedará marcada como un punto de inflexión en su carrera.

Alvaro Fidalgo suma 295 minutos en 4 partidos como titular desde su llegada al Real Betis Balompié; se espera que sea titular en la próxima jornada cuando los dirigidos por Manuel Pellegrini visiten a Getafe.

