Héroe sin capa: Futbolista salva a una gaviota con RCP en plena final en Estambul

En el fútbol, los héroes suelen celebrarse con goles, asistencias o atajadas imposibles. Pero el pasado fin de semana, en una final de la liga amateur de Estambul, en el estadio de Zeytinburnu, el verdadero protagonista no levantó una copa, sino levantó una gaviota.

¿Qué pasó en el duelo de la liga amateur de Estambul?

Después de un despeje potente por parte del arquero Muhammet Uyanık el balón impactó accidentalmente al ave en pleno vuelo. La gaviota cayó inerte sobre el césped, sin moverse, sin respirar. El partido entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor se detuvo de inmediato.

Lo que vino después fue una escena que trasciende cualquier resultado deportivo, pues el capitán Gani Çatan, sin dudarlo, se arrodilló junto al animal y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Durante casi dos minutos, ante la mirada atónita de compañeros, rivales y aficionados, Gani aplicó compresiones en el pecho del ave con la misma concentración que pondría en un penal decisivo.

Soccer player Gani Catan, captain of Istanbul Yurdum Spor, saved a seagull’s life by performing CPR after it was struck by the ball during a match in Turkey. pic.twitter.com/eAdZPk3c58 — Pubity (@pubity) February 25, 2026

Poco a poco, la gaviota reaccionó, abrió los ojos, movió las alas y volvió a la vida. Luego fue trasladada para recibir atención veterinaria por lesiones leves en un ala, pero el milagro ya estaba hecho.

Este gesto no ganó el partido ya que desafortunadamente, el equipo de Gani quedó eliminado, pero el jugador acaparó los reflectores con dicho acto. Cabe mencionar que Gani Çatan no es médico, no es veterinario, pero supo actuar de manera inmediata.

