El trofeo del Mundial 2026 aterriza en México: El ícono del fútbol inicia su gira desde el AIFA / NurPhoto

Este viernes, el símbolo más deseado del fútbol mundial, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando el comienzo de su esperada gira por México como antesala al Mundial que se disputará en junio en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Ton Molina Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Estadio Azteca: Así luce la cubierta del Coloso de Santa Úrsula

La llegada fue acompañada por una ceremonia oficial de recibimiento en el AIFA, donde autoridades deportivas y aficionados vivieron uno de los momentos más emblemáticos de la antesala mundialista. Entre aplausos y gritos de emoción, el trofeo transportado en un vuelo especial dedicado al legado del fútbol fue presentado ante los medios y los seguidores que se congregaron desde temprano para presenciarlo.

Una vez concluido el acto de bienvenida en el AIFA, el trofeo comenzará su recorrido por varias ciudades del país dentro del FIFA World Cup Trophy Tour, la gira global oficial que lleva el máximo galardón del fútbol a diferentes rincones del planeta antes de cada Mundial.

La primera parada será Guadalajara, el sábado 28 de febrero, en donde los aficionados podrán ver de cerca el trofeo antes de que continúe su viaje por otros puntos del país. Entre las ciudades que integran esta etapa del tour se encuentran: León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y, finalmente, Ciudad de México en los primeros días de junio, justo antes de que comience la Copa del Mundo.

@deportesw YA ESTÁ AQUÍ 🚨🚨🚨 Así llega el avión de Coca Cola con la Copa del Mundo, al AIFA. 🏆 📹 | @Diego ‘Flaco’ Sandoval ♬ sonido original - WDEPORTES

La visita del trofeo al país llega en un momento clave para México como coanfitrión del Mundial 2026, consolidando su papel como un protagonista esencial dentro de la organización del evento más grande del fútbol internacional.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la llegada del trofeo al AIFA se suma a una inyección económica importante para el país: la empresa The Coca‑Cola Company anunció una inversión de 6 mil millones de dólares en México, reforzando el impacto económico y cultural del Mundial en el territorio.

Ton Molina Ampliar

La gira en México representa también un estímulo para el turismo, el comercio y el ánimo general de los aficionados, quienes cuentan los días para que el balón comience a rodar el próximo 11 de junio, cuando se celebre el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

TAMBIÉN PUEDES LEER:Selección Mexicana: ¡México ganó, gustó y goleó vs Islandia en juego amistoso dentro del Estadio Corregidora!