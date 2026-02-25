Selección Mexicana: ¡México ganó, gustó y goleó vs Islandia en juego amistoso dentro del Estadio Corregidora!

La selección mexicana terminó por golear a Islandia en su partido de preparación rumbo al mundial a menos de 105 días de comenzar la justa internacional.

El marco fue la cancha del Estadio la Corregidora, ante un público que apoyó desde los primeros momentos. Haciendo presión al combinado europeo y apoyando a los mexicanos.

Gallardo y Lira festejando con México / Jam Media

Al 21 se viene un pase filtrado de Jesús Gallardo para que Armando González tomé el balón se burle al portero y aguante la presión de la defensa y posteriormente mandó un balón bombeado para que Richard Ledezma rematará de cabeza y pusiera el primero del compromiso.

Al 24 aparecería Armando González con un remate solitario en el área gracias a una diagonal de Jesús Gallardo, precedido de un gran pase de más de 20 metros de Erik Lira.

Al 59 Jesús Gallardo ponía el tercer del compromiso, gracias a un cabezazo certero, precedente de un tiro de esquina por la punta de la derecha de Alexis Gutiérrez.

En el agregado de la segunda parte, viene un balón aéreo que pierde la defensa de Islandia y lo termina ganando a tres cuartos de cancha Brian Gutierrez, para agarrar mal parado al equipo visitante y se quedó mano a mano con el portero y puso el 4.

El siguiente compromiso para los dirigidos de Javier Agiuirre será ante Portugal, el 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca.