Champions League: Quedaron definidos los dieciséis clubes que disputarán los octavos de final

La UEFA Champions League 2025-26 ha completado sus fases previas y definido los 16 clubes que avanzan a los octavos de final, una etapa clave de la temporada continental más importante de clubes. Tras una intensa fase de liga y una reñida ronda de playoffs, los equipos que sobresalieron en sus respectivos caminos han asegurado su presencia en la fase eliminatoria, donde la exigencia se eleva y cada detalle cuenta.

Real Madrid / Angel Martinez Ampliar

Los equipos que pasaron directamente desde la fase de liga basada en un formato donde cada club disputa ocho partidos contra rivales diversos, son nombres tradicionales del fútbol europeo: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City. Estos ocho equipos, por su desempeño en la tabla general y por quedar entre los primeros lugares, evitaron la ronda de playoffs y se instalaron con ventaja en los octavos.

Los otros ocho lugares se definieron en la fase de playoffs, y también dejaron duelos vibrantes y dramáticos. En este bloque se colaron clubes como Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Newcastle United, Bayer Leverkusen, Atalanta, Real Madrid y París Saint-Germain y Galatasaray. Estas escuadras se suman a la fiesta de los 16 mejores y ahora sueñan con ampliar su impacto dentro del torneo.

Atlético de Madrid / Angel Martinez - UEFA Ampliar

Con todos los boletos comprados, la atención se centra ahora en el sorteo de los octavos de final, que se celebrará este viernes 27 de febrero en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Ahí se terminará de configurar el cuadro completo de cruces y se sabrá qué enfrentamientos se darán en los partidos de ida, programados para 10 y 11 de marzo y en las vueltas, que se jugarán el 17 y 18 de marzo.

Este sorteo no solo marca el inicio de la fase eliminatoria para las 16 escuadras restantes, sino también el preludio de un desenlace apasionante rumbo a la final que está prevista para 30 de mayo en Budapest, Hungría. Con gigantes del fútbol europeo afrontando duelos potencialmente clásicos y con clubes históricamente subestimados deseando seguir haciendo ruido, la Champions League promete elevar aún más su nivel en la recta final de la temporada.

