Champions League: ¡Listos los primeros equipos clasificados a octavos de final!

Ya están los primeros cuatro equipos clasificados a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, procedentes de la de los playoffs.

El primero en avanzar fue el equipo de Atlético de Madrid después de que venían de empatar por tres tantos contra el Brujas. Para el compromiso de vuelta, los colchoneros ganaron cuatro por uno, con un hat trick de Alexander Sorltoh que se mandó un juegazo y uno más de Johnny Cardoso.

Newcastle United FC clasificado a octavos de final de Champions League / Carl Recine Ampliar

Cabe destacar que Jan Oblak tuvo una participación destacada tapando dos claras de gol que le permitió a los de Cholo Simeone controlar el partido de la mejor manera. El duelo que a pesar de ser interesante, solo reflejó como un tema de trámite, fue el choque entre Newcastle y Qarabag, ya que en la ida terminaron ganando las urracas seis a uno.

Para la vuelta aunque el marcador les ayudaba, fue un partido cerrado, por un marcador de 3-2. Con un tanto de Sandro Tonali, Joelinton y otro de Botman. Además la visita se hizo presente con Duran y otro de Cafarquliyev.

Para el compromiso de vuelta, el equipo del Inter de Milan llegaba con la consigna de darle la vuelta a un tres a uno, pero la cancha del San Siro no terminó por pesar y cayeron 2-1 y con esto quedan eliminados.

Bayer Leverkusen avanzó a la siguiente ronda después de ganarle dos goles a cero contra el Olympiacos contra Schick. Para la vuelta empataron sin goles y los de las aspirinas avanzaron sin problema, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt avanzan.