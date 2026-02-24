¿Se cancela? Portugal lanza advertencia sobre el partido ante México en el Estadio Azteca tras violencia en el país

Portugal lanza advertencia sobre el partido ante México en el Estadio Azteca tras violencia en el país

La Federación Portuguesa de Futbol emitió un comunicado en el que confirma que el partido ante México, programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca como parte de su reapertura rumbo al Mundial de 2026, no está cancelado, aunque su realización estará sujeta a una evaluación constante de las condiciones de seguridad.

La FPF reconoció sentirse honrada por la invitación para disputar un encuentro con alto simbolismo histórico en la preparación mundialista. Sin embargo, ante la reciente ola de violencia en México tras los hechos relacionados con el abatimiento del “Mencho”, líder del CJNG, el organismo señaló que la evolución de los acontecimientos obliga a un seguimiento permanente.

El punto clave es que cualquier decisión dependerá de las instrucciones del gobierno portugués, consideradas en el comunicado “fundamentales y decisivas”. En coordinación con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con la que mantienen “excelentes relaciones institucionales”, Portugal analizará el contexto antes de confirmar definitivamente el viaje.

La prioridad absoluta para la Selección de Portugal es que la seguridad de jugadores, cuerpo técnico, staff y aficionados esté garantizada.

En México existe enorme expectativa por este duelo, especialmente por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca en una noche que promete ser histórica para la Selección Mexicana.

