Mundial 2026: ¿Guadalajara en riesgo de perder sede para la Copa del Mundo?

Después de los hechos ocurridos el día de ayer en en el país tras la captura y fallecimiento de uno de los criminales más buscados de México y el mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las dudas a cerca de si Guadalajara sigue siendo una opción viable para albergar a la Copa del Mundo 2026 se hacen presentes.

Tras la confirmación de la baja del líder de uno de los carteles más grandes del mundo, se desató una ola de violencia en todo el país que causa preocupación tanto como a los locales como a todos los involucrados en la organización de la próxima Copa del Mundo 2026 que tiene como una de sus sedes, la ciudad de Guadalajara.

¿Puede la ciudad cumplir los estándares para Mundial 2026?

Ante estos hechos la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirma que existe preocupación y se encuentra bajo consideración Guadalajara seguirá siendo sede de los juegos de repechaje intercontinental rumbo al mundial que se llevaran a cabo el 26 de marzo de 2026 entre las selecciones de Nueva Caledonia y Jamaica en en el estadio Akron, el ganador de estos partidos se enfrentara el 31 de marzo a la República Democrática del Congo.

¿Qué partidos están programados en Guadalajara para la Copa del Mundial de fútbol 2026 ?

Es importante señalar que la FIFA asigno diferentes partidos en la Perla Tapatía para esta gran justa deportiva:

Partido de apertura en Guadalajara: Grupo A (11 de junio 2026)

México vs Corea del Sur : Grupo A (18 de junio de 2026)

Partido del Grupo K (23 de junio 2026 )

) Partido del Grupo H (26 de junio de 2026)

Recordemos también que las selección es de Colombia y Corea del Sur han elegido la ciudad de Guadalajara como su sede de entrenamiento en la academia AGA ubicada en Zapopan.

A pesar de la incertidumbre que ronda al país entero y del código rojo que fue emitido por el Gobierno de Jalisco, las autoridades afirman que harán todo lo posible para garantizar que los eventos rumbo al Mundial se desarrollen con tranquilidad y seguridad.

