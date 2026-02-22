Narcobloqueos por muerte de “El Mencho” frenan el Clásico Femenil en Guadalajara / Jam Media

La Liga BBVA MX Femenil informó, a través de un comunicado, la reprogramación del clásico entre Guadalajara y América debido a los narcobloqueos registrados esta mañana en Jalisco.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

El encuentro, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, y programado para disputarse a las 17:00 horas en el Estadio Akron, quedó suspendido como medida preventiva ante los hechos de violencia y las afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la entidad.

En un comunicado oficial, la liga detalló que el partido será reprogramado con fecha y horario por confirmar, priorizando la seguridad de jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y afición.

Desde temprana hora, diversos medios locales reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara y otras vías estratégicas, luego del operativo militar, que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, lo que complicó el traslado y seguridad de los equipos en las inmediaciones al inmueble.

Autoridades estatales desplegaron operativos para restablecer la circulación y garantizar el orden, mientras clubes y liga mantuvieron coordinación permanente para evaluar las condiciones antes de tomar la decisión definitiva.

Con esta determinación, el clásico femenil queda pendiente en el calendario del Clausura 2026 y se espera que en los próximos días se anuncie la nueva fecha para uno de los duelos de mayor convocatoria del torneo.

