Narcobloqueos por muerte de “El Mencho” frenan el Clásico Femenil en Guadalajara
La liga reprograma el Chivas vs América tras hechos de violencia registrados esta mañana en Jalisco.
La Liga BBVA MX Femenil informó, a través de un comunicado, la reprogramación del clásico entre Guadalajara y América debido a los narcobloqueos registrados esta mañana en Jalisco.
El encuentro, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, y programado para disputarse a las 17:00 horas en el Estadio Akron, quedó suspendido como medida preventiva ante los hechos de violencia y las afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la entidad.
En un comunicado oficial, la liga detalló que el partido será reprogramado con fecha y horario por confirmar, priorizando la seguridad de jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y afición.
Desde temprana hora, diversos medios locales reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara y otras vías estratégicas, luego del operativo militar, que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, lo que complicó el traslado y seguridad de los equipos en las inmediaciones al inmueble.
Autoridades estatales desplegaron operativos para restablecer la circulación y garantizar el orden, mientras clubes y liga mantuvieron coordinación permanente para evaluar las condiciones antes de tomar la decisión definitiva.
Con esta determinación, el clásico femenil queda pendiente en el calendario del Clausura 2026 y se espera que en los próximos días se anuncie la nueva fecha para uno de los duelos de mayor convocatoria del torneo.
