América vs Rayadas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Final Liga MX Femenil 2026 / FOTO: @AmericaFemenil

Rayas vencieron 1-0 al América en el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil, resultado que le da ventaja. El encuentro se disputó en el Estadio BBVA, donde un gol de las Rayadas marcó la diferencia en una serie que sigue abierta. La definición será en casa del América, donde las azulcremas buscarán remontar. El global favorece a Monterrey, mientras que América está obligado a remontar para ganar en la vuelta.

¡La Ida se pintó de Azul y Blanco!🔵⚪ Revive el resumen de nuestro triunfo de hoy con gol de Alice Soto.📹🔴 pic.twitter.com/SMsakxId4s — Rayadas (@Rayadas) May 15, 2026

¿Cómo quedó el partido de ida entre América Femenil y Monterrey?

En el primer capítulo de la serie, CF Monterrey Femenil aprovechó su localía para imponerse 1-0 sobre Club América Femenil.

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El duelo fue cerrado, con pocas concesiones en defensa por parte de ambos equipos, pero las Rayadas lograron marcar la diferencia con un gol que terminó siendo decisivo en la eliminatoria. América intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero no logró concretar sus oportunidades frente al arco rival.

¿Qué necesita América Femenil?

América deberá ser más contundente en ataque, ya que en la ida le costó generar peligro constante en el área rival. El equipo capitalino confía en su capacidad ofensiva y en el apoyo de su afición para cambiar el rumbo de la serie.

Por su parte, Monterrey intentará manejar la ventaja con orden defensivo y aprovechar los espacios que deje el América en su búsqueda del gol.

¿Dónde se juega la vuelta de América vs Monterrey Femenil?

El partido de vuelta se disputará en la Ciudad de los Deportes. CF Monterrey Femenil llega con la obligación de sostener la ventaja conseguida en la ida, mientras que Club América Femenil está forzado a proponer desde el inicio.

La serie está completamente abierta, pero con presión distinta para cada equipo: América debe remontar, Monterrey solo necesita administrar su ventaja.

¿Qué está en juego en la vuelta de la final?

CF Monterrey Femenil busca consolidar su ventaja y asegurar el título del Clausura 2026 en calidad de visitante. mientras que Club América Femenil intentará remontar en casa.

La vuelta promete un duelo de alta intensidad, con América obligado a proponer y Monterrey enfocado en cerrar con inteligencia

América vs Monterrey: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 17 de Mayo

HORA: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Ciudad de los Deportes

TV: Canal 2, TUDN, VIX