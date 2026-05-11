Final Liga MX Femenil 2026: Horarios, fechas y sedes confirmadas para el juego América vs Rayadas Clausura 2026

La gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya está definida y tendrá un choque de poder a poder entre América Femenil y Rayadas, dos de las plantillas más dominantes del torneo que llegan con cuentas pendientes y el objetivo claro de levantar el campeonato del balompié nacional.

Después de unas Semifinales llenas de goles y emociones, las Águilas confirmaron su boleto tras aplastar a Toluca con un impresionante marcador global de 11-4, demostrando que tienen una de las ofensivas más peligrosas de toda la competencia y que llegan en su mejor momento futbolístico a la serie por el título.

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Del otro lado aparecerá Rayadas, equipo que tuvo que emplearse a fondo para eliminar a Pachuca con un global de 4-3 en una eliminatoria intensa y muy cerrada, resultado que le permitió al conjunto regio instalarse una vez más en la pelea por el campeonato y mantener viva la ilusión de conquistar un nuevo trofeo.

Esta será apenas la segunda ocasión en que América Femenil y Monterrey se enfrenten en una Final de Liga MX Femenil, recordando que el antecedente más reciente ocurrió en el Clausura 2024, cuando las regiomontanas terminaron imponiéndose para quedarse con el título en una serie que todavía permanece en la memoria de ambas aficiones.

Lucía García y sus sensaciones tras la victoria contundente de Rayadas que las lleva a una nueva final. 🤩🎙️#TecateJugadoraDelPartido | #NuestroFutFemNuestraLiguilla | #RAYvsPAC pic.twitter.com/lKoJlNu0WB — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 11, 2026

Para las Azulcremas, esta Final representa mucho más que una nueva oportunidad de campeonato debido a que disputarán su tercera serie consecutiva por el título luego de perder las dos anteriores ante Pachuca y Tigres, situación que ha incrementado la presión alrededor del club capitalino que ahora buscará conquistar apenas su tercer campeonato de Liga.

¿Cuándo se jugará la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

El partido de Ida se disputará el próximo jueves 14 de mayo y la Vuelta el domingo 17 de mayo, encuentros que se celebrarán entre el Estadio Ciudad de los Deportes y en el Estadio BBVA.

Partido de Ida

Rayadas vs América

FECHA: jueves 14 de mayo

HORA: 20:00 Hrs.

ESTADIO: BBVA

Partido de Vuelta

América vs Rayadas

FECHA: domingo 17 de mayo

HORA: 12:00 Hrs.

ESTADIO: Ciudad de los Deportes

Esta final reúne a dos de los clubes más exitosos y mediáticos de la actualidad en el futbol femenil mexicano, además de enfrentar a un América obligado a terminar con sus recientes derrotas en finales y a unas Rayadas que buscan conquistar su quinto título para acercarse a Tigres, el máximo ganador histórico de la Liga MX Femenil.

La batalla por el campeonato promete convertirse en uno de los eventos deportivos más seguidos de las próximas semanas, especialmente por el gran momento ofensivo de América y la experiencia de Monterrey en instancias definitivas, ingredientes que colocan esta Final del Clausura 2026 como una de las más atractivas de los últimos años en el futbol mexicano femenil.