Tigres vs América Femenil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 Clausura 2026 Liga MX
¡Duelo de alto poder en El Volcán! Las Amazonas de Pedro Martínez miden fuerzas ante unas Águilas de Coapa que llegan encendidas con tres triunfos al hilo.
Jornada a mitad de semana en la Liga MX Femenil y el América se mide a Tigres en un duelo de alto poder. La escuadra dirigida por Ángel Villacampa visita a las Amazonas en el estadio Universitario este miércoles en punto de las 7 de la noche.
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Por un lado, el cuadro de Pedro Martínez llega a este duelo en la tercera posición de la tabla general con 30 puntos. El balance hasta el momento es de 9 victorias, 3 empates y solo una derrota, la cual fue ante Juárez en la fecha 8 del campeonato. Desde aquél descalabro el 9 de febrero, las regiomontanas han ganado cinco partidos y solo han empatado uno. Además, han marcado 18 goles y solo han recibido uno.
Del otro lado, las Águilas se encuentran en el cuarto puesto de la clasificación con las mismas 30 unidades. De hecho, Tigres y América están empatadas en prácticamente todo. Tienen la misma cantidad de triunfos, empates y derrotas, por lo que este duelo será sumamente parejo entre dos de los planteles más potentes de la liga. Las de Coapa llegan con 3 triunfos consecutivas, ya que la última vez que cayeron fue ante Chivas el pasado 10 de marzo en la décima fecha del campeonato.
Es así como Tigres y América se verán las caras este miércoles en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX Femenil. Quienes resulten victoriosas podrían escalar hasta la segunda posición de la tabla general, ya que Rayadas y Pachuca también se medirán esta misma semana y se quitarán puntos en la parte alta de la clasificación.
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TIGRES VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: Miércoles, 25 de marzo de 2026
- HORA: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- ESTADIO: Universitario (“El Volcán”)
- TV: Fox One