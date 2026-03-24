Tigres vs América Femenil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 Clausura 2026 Liga MX

Jornada a mitad de semana en la Liga MX Femenil y el América se mide a Tigres en un duelo de alto poder. La escuadra dirigida por Ángel Villacampa visita a las Amazonas en el estadio Universitario este miércoles en punto de las 7 de la noche.

🏟️✨ ¡MAÑANA es 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 de futbol en el Estadio Universitario! ¡Tigres Femenil vs América Femenil por la Jornada 14 de la Liga MX Femenil!



🚨 ¡Llega temprano al 'Volcán' y aprovecha la promoción del partido en Zona Preferente!



¿Nos vemos en el Uni, Incomparables?… pic.twitter.com/hX7enSmhc5 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 24, 2026

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Por un lado, el cuadro de Pedro Martínez llega a este duelo en la tercera posición de la tabla general con 30 puntos. El balance hasta el momento es de 9 victorias, 3 empates y solo una derrota, la cual fue ante Juárez en la fecha 8 del campeonato. Desde aquél descalabro el 9 de febrero, las regiomontanas han ganado cinco partidos y solo han empatado uno. Además, han marcado 18 goles y solo han recibido uno.

Del otro lado, las Águilas se encuentran en el cuarto puesto de la clasificación con las mismas 30 unidades. De hecho, Tigres y América están empatadas en prácticamente todo. Tienen la misma cantidad de triunfos, empates y derrotas, por lo que este duelo será sumamente parejo entre dos de los planteles más potentes de la liga. Las de Coapa llegan con 3 triunfos consecutivas, ya que la última vez que cayeron fue ante Chivas el pasado 10 de marzo en la décima fecha del campeonato.

Listas para la J14 en el Volcán 🦅 pic.twitter.com/seYNTjL01s — Club América Femenil (@AmericaFemenil) March 24, 2026

Es así como Tigres y América se verán las caras este miércoles en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX Femenil. Quienes resulten victoriosas podrían escalar hasta la segunda posición de la tabla general, ya que Rayadas y Pachuca también se medirán esta misma semana y se quitarán puntos en la parte alta de la clasificación.

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TIGRES VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER