¡Pumas ruge en el Clásico Capitalino! Agónico triunfo sobre el América con penal de último minuto

¡Polémica en el Clásico Capitalino! El VAR le da el triunfo a Pumas sobre el América en el último minuto. Robert Morales sentencia a las Águilas de Cota. / Manuel Velasquez

Pumas derrotó 1-0 al América en los últimos minutos en una edición más del Clásico Capitalino.

Pumas vs América / Hector Vivas Ampliar

El encuentro no fue espectacular. Hubo pocas oportunidades para ambos equipos a lo largo de los 90 minutos, aunque las más peligrosas fueron de Pumas en balones largos originados por Keylor Navas.

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Parecía que todo terminaría sin anotaciones, hasta que en tiempo de compensación, Cristian Borja derribó a “Memote”dentro del área. Tras una revisión en el VAR, el árbitro César Ramos Palazuelos decidió marcar penal por zancadilla imprudente. El paraguayo Robert Morales tomó la pelota y cambió la pena máxima por gol tras engañar a Rodolfo Cota en el cobro.

Para que toda la gente de @PumasMX se vaya a dormir feliz, aquí el gol de Robert Morales. 🎥



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América tuvo algunos minutos más para buscar el empate, sin embargo, este no llegó. El cuadro universitario se llevó la victoria en el Clásico Capitalino y llegó a 23 unidades, mientras que América se estancó en 17 puntos y sumó su quinta derrota en el torneo de la Liga MX.