Keylor Navas se queda en Pumas; el portero renueva su contrato

Esta mañana se dio a conocer que el portero costarricense Keylor Navas renovó su contrato con Pumas por un año más, por lo que permanecerá vinculado al conjunto universitario hasta junio de 2027.

Keylor Navas / Jam Media Ampliar

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Durante las últimas semanas, el guardameta se mantuvo en el centro de los rumores dentro de la Liga MX, debido a las dudas sobre su continuidad con el equipo auriazul y las versiones que lo colocaban fuera del club. Incluso se habló de ofertas de otros equipos del futbol mexicano, así como de la posibilidad de emigrar nuevamente al extranjero.

La versión que tomó más fuerza fue un posible traspaso a la MLS, ya que distintos medios señalaron que el arquero habría recibido una propuesta económica superior a la que le ofrecía el club de la UNAM. También surgieron rumores sobre un posible regreso al futbol europeo; sin embargo, el portero tico se mostró cómodo en el equipo, en gran parte porque su estancia en México le permite estar más cerca de su familia.

SE QUEDA 🚨🚨🚨



Keylor Navas renueva contrato con Pumas. 🧤



Estas fueron las palabras de Antonio Sancho para el portero costarricense.



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Con la renovación confirmada, Keylor Navas continuará defendiendo el arco de Pumas por al menos una temporada más. Desde su llegada al conjunto capitalino, el guardameta ha disputado 21 partidos, en los que ha recibido 26 goles, ha mantenido su portería sin anotaciones en cinco ocasiones y promedia más de tres atajadas por encuentro, números que lo colocan entre los porteros con más intervenciones en la liga desde su llegada al futbol mexicano.