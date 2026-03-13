Pumas confirma la baja definitiva de José Caicedo y este será su sorprendente destino / Jam Media

La etapa del mediocampista colombiano José Caicedo con Pumas llegó oficialmente a su fin. El club universitarioconfirmó la salida del futbolista, quien continuará su carrera en el Portland Timbers de la Major League Soccer(MLS), en una transferencia definitiva que marca el cierre de su ciclo en Ciudad Universitaria.

José Caicedo / Manuel Velasquez Ampliar

El mediocampista de 23 años se incorporará al conjunto estadounidense con un contrato por cuatro temporadas con opción a una más, luego de que la directiva auriazul aceptara la oferta presentada por el club de la MLS que rondaría los 2 millones de dólares. Su salida se da en medio del torneo Clausura 2026 y tras varios meses en los que su protagonismo dentro del equipo disminuyó.

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Durante su paso por Pumas, Caicedo disputó 114 partidos oficiales, en los que registró tres goles y dos asistencias. El colombiano llegó al sistema del club procedente de Colombia y fue consolidándose poco a poco en el primer equipo, desempeñándose principalmente como mediocampista defensivo gracias a su capacidad para recuperar balones y aportar equilibrio en la zona media.

Gracias Caicedo por tu trabajo en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo. 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hstqzzmSOE — PUMAS (@PumasMX) March 13, 2026

Con su llegada a Portland Timbers, Caicedo iniciará una nueva etapa en el futbol estadounidense, mientras que Pumassuma una baja más en su plantilla durante el torneo. El mediocampista colombiano deja el club tras cuatro años ligados a la institución auriazul, con la intención de relanzar su carrera en la MLS y buscar mayor continuidad en el terreno de juego.