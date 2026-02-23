Pumas se mantiene intratable como la mejor ofensiva del Clausura 2026

Los Pumas se mantienen peleando la parte alta de la tabla general después de vencer a los Rayados de Monterrey. Los dirigidos por Efraín Juárez están invictos, son terceros de la clasificación y, además, son la mejor ofensiva del campeonato con un total de 14 anotaciones en siete fechas disputadas.

Pumas celebrando gol vs Rayados / Jam Media Ampliar

En el primer tercio del torneo, los de la UNAM tienen un promedio de dos goles por partido. En esta estadística superan a los planteles más poderosos como lo son Toluca, Tigres, Cruz Azul y América. Por si esto fuera poco, la escuadra capitalina ha vencido a Tigres en calidad de visitante y a los Rayados jugando como local.

Hasta el momento, el máximo anotador del equipo es Juninho con 3 tantos. Le siguen Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Robert Morales y Álvaro Ángulo con 2 anotaciones. Finalmente, en la tabla de goleo están Pedro Vite, Alan Medina y Guillermo Martínez con un gol.

De los 14 goles que han marcado seis han sido con disparos con la pierna derecha, cinco con la zurda y tres con remates de cabeza. Si a esto le sumamos que Pumas solamente ha encajado seis anotaciones, los dirigidos por Efraín Juárez son la cuarta mejor defensiva del campeonato.

Finalmente, es importante destacar que solamente los Pumas y Toluca se mantienen invictos en el Clausura 2026, por lo que, a pesar de las múltiples críticas que ha recibido el técnico universitario, los felinos están firmando un buen torneo y buscarán seguir con la racha positiva este fin de semana cuando se midan a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.