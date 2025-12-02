Pumas inicia su reestructuración: Antonio Sancho regresa y Efraín Juárez toma la planeación deportiva

El Club Universidad Nacional vive horas de reestructuración profunda. Después de un 2025 para el olvido, eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 y una liguilla ausente en el Clausura, la directiva de Pumas ha decidido mover sus piezas más importantes en el ajedrez administrativo y deportivo.

Y es que luego de que este lunes el cuadro universitario diera a conocer de manera oficial la salida de Miguel Mejía y Eduardo Saracho, inmediatamente comenzaron a sonar candidatos para tomar la batuta de la nueva estructura deportiva de Pumas.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza para liderar al conjunto auriazul es el de Antonio Sancho Dávila, el histórico directivo que llevó a Pumas a la final del Clausura 2022 y que dejó el cargo de presidente deportivo en octubre de 2023 tras diferencias irreconciliables con Leopoldo Silva, está a punto de regresar al club que lo vio nacer como jugador y consolidarse como directivo.

Fuentes cercanas al Pedregal confirman que las negociaciones están prácticamente cerradas: Sancho volvería con el mismo cargo que ostentó entre 2021 y 2023, pero ahora con mayor poder de decisión y bajo un esquema de trabajo que él mismo propuso.

Su salida hace dos años fue dolorosa y pública. Las fricciones con Silva y con algunos miembros del patronato terminaron por alejarlo, pero el tiempo y los resultados han dado la razón a quienes siempre consideraron que Sancho era el perfil idóneo para liderar el proyecto deportivo de Pumas. Su regreso no es un capricho nostálgico: es la respuesta institucional a la crisis de identidad y resultados que ha vivido el equipo en los últimos 24 meses.

Efraín Juárez será parte de la nueva estructura de Pumas

De acuerdo con información del reportero Fabrizio Domínguez, paralelamente, Efraín Juárez asumirá formalmente la dirección de planeación deportiva, un área que en los últimos años había quedado diluida o subordinada. El excapitán de Pumas, campeón en 2009 y 2011, regresa al club tras una etapa como auxiliar técnico en el Standard de Lieja y como entrenador interino del New York City FC. Juárez conoce la casa como pocos: sabe lo que significa defender el escudo, entiende la exigencia de la afición y, sobre todo, comparte la filosofía de formar y potenciar talento joven, algo que Pumas nunca debe abandonar.

La dupla Sancho–Juárez no es casual. Antonio Sancho aporta la experiencia en negociaciones, la red de contactos en el fútbol mexicano y europeo, y la visión estratégica que le permitió armar plantillas competitivas con presupuestos limitados. Efraín Juárez, por su parte, trae la sensibilidad del vestidor, el conocimiento táctico moderno y la cercanía con los canteranos que hoy son el activo más valioso del club.

Este movimiento representa algo más que un cambio de nombres: es la intentona seria por recuperar la esencia de Pumas. Un club que históricamente ha vivido de su mística, de su cantera, pero que en los últimos años pareció perder el rumbo entre decisiones erráticas y una dirección deportiva sin rumbo claro.

La afición, cansada de promesas vacías, recibe la noticia con una mezcla de esperanza y cautela. Sabe que el regreso de Sancho no es garantía automática de éxito, pero también reconoce que pocas personas han entendido tan bien el ADN universitario como él. Y con Juárez a su lado, se abre la posibilidad real de un proyecto a mediano plazo, algo que Pumas no ha tenido desde la salida de Leandro Augusto y el propio Sancho en 2023.

El mensaje es claro: Pumas quiere volver a ser Pumas. Con Antonio Sancho de regreso y Efraín Juárez tomando las riendas de la planeación deportiva, el club apuesta por dos de sus hijos pródigos para sanar las heridas y devolverle al equipo el lugar que nunca debió perder.