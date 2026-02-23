Nicolás Larcamón ha tenido una gran efectividad con Cruz Azul: ¡En la búsqueda del campeonato!

Cruz Azul continúa en los primeros puestos de la clasificación en el arranque del Clausura 2026, luego de vencer a Chivas y quitarle el invicto, triunfo con el que Nicolás Larcamón mantiene un buen porcentaje de efectividad al frente de la Máquina.

Nicolás Larcamón y Omar Campos con Cruz Azul / Getty Images Ampliar

Son 34 partidos los que ha dirigido a los celestes, en los cuales apenas cuenta con cinco derrotas, por 18 victorias y 11 empates.

De estos cinco descalabros, solo tres han sido en la Liga MX, cuando cayó ante Xolos y Pumas en el Apertura 2025 y ante León en la jornada inaugural de la presente campaña. Por su parte, en la Leagues Cup, fue goleado 7-0 por Seattle Sounders y en la Copa Intercontinental fue vencido 2-1 ante Flamengo.

Además, con la victoria del fin de semana, ya hila ocho partidos en todas las competiciones, sin perder, en donde suma siete victorias y apenas un empate.

Es así como Nicolás Larcamón ha tenido buenos números en su etapa como director técnico de Cruz Azul.