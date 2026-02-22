¡La Máquina pita fuerte! Cruz Azul vence a las Chivas de Milito en un cierre de locura en el Cuauhtémoc / Manuel Velasquez

En una noche vibrante en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul logró una victoria de alto calibre al derrotar 2-1 a Chivas en el duelo estelar de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este resultado, La Máquina terminó con el paso perfecto del Rebaño Sagrado, que llegaba como líder invicto, y se coloca como sublíder acechando la cima de la tabla general.

Cruz Azul vs Chivas / Jam Media Ampliar

El partido, considerado por muchos el mejor del torneo hasta el momento, tuvo de todo: goles espectaculares, drama hasta el último minuto, una ‘ley del ex’ y figuras determinantes en ambos lados.

Y es que corría el minuto 34 cuando la Máquina abrió el marcador gracias a la actuación de Gabriel “Toro” Fernández, quien conectó un potente cabezazo tras centro preciso de Agustín Palavecino para adelantar a los de Nicolás Larcamón. El uruguayo fue una pesadilla constante para la defensa rojiblanca y terminó como una de las figuras del encuentro.

Para el 81’, Ángel Sepúlveda aplicó la ‘Ley del ex’, tras igualar el marcador al empalmar un remate dentro del área y poner el empate momentáneo. El “Ángel del Gol” silenció temporalmente a la afición celeste y mantuvo viva la ilusión del Rebaño.

Chivas / Jam Media Ampliar

Cerca de la recta final del encuentro, Charly Rodríguez se puso la capa de héroe al aparecer en el área chica para cabecear un nuevo centro de Palavecino y devolverle la ventaja a La Máquina y así finiquitar el encuentro y terminar con el invicto de los comandados por Gabriel Milito.

Con la victoria, Cruz Azul llega a 16 puntos y se posiciona como sublíder, a solo un par de unidades del liderato que ahora pierde el invicto. Nicolás Larcamón demuestra que su proyecto va en serio y que La Máquina es candidata real al título. Por su parte, Chivas sufre su primera derrota del torneo tras un arranque perfecto de 6 victorias y se queda con 18 puntos.

