Gabriel Milito despierta interés en Cruz Azul: ¿El DT que pudo salvar a La Máquina pero Martín Anselmi lo arruinó todo?

El nombre de Gabriel Milito no deja de sonar en el entorno de Cruz Azul. El exitoso entrenador argentino, que tiene a Chivas como líder invicto del Clausura 2026 con seis victorias en seis partidos, despierta un interés renovado en La Máquina, justo cuando el fantasma de Martín Anselmi sigue pesando en La Noria.

Gabriel Milito / Jam Media Ampliar

Y es que el ciclo de Anselmi en Cruz Azul terminó siendo un rotundo fracaso deportivo y emocional para la afición celeste. Lo que comenzó como una promesa de estilo moderno y competitividad terminó en salidas polémicas, eliminaciones dolorosas ante América y un 7-0 histórico que marcó el punto más bajo. El estratega argentino abandonó el barco de forma intempestiva rumbo al Porto tras apenas dos jornadas del Clausura 2025, dejando un plantel descompensado, problemas en la plantilla y un estilo de juego que, según exjugadores como César Delgado, aún se arrastra sin cambios profundos.

Mientras tanto, Gabriel Milito demuestra en Guadalajara lo que pudo haber sido en la Ciudad de México. El exdefensor del Barcelona y Argentinos Juniors rechazó una oferta de Cruz Azul para firmar con Chivas, donde ha impuesto una identidad clara: resultados inmediatos, madurez táctica y un equipo que ilusiona. Fuentes cercanas aseguran que no fue solo cuestión de dinero; Milito prefirió un proyecto con estabilidad y ambición por encima de retomar un vestidor dañado por la gestión anterior.

Gabriel Milito dirigiendo el Clásico Nacional / Jam Media Ampliar

Ahora, con Cruz Azul buscando recuperar protagonismo bajo el mando de Nicolás Larcamón y reforzándose con nombres como Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, el rumor de Milito no desaparece. Sin embargo, en un futuro la Máquina podría volver a la carga por el estratega del Rebaño si los resultados no llegan. El interés existe, pero el daño causado por Anselmi complica cualquier transición: dejó un equipo con dudas internas y un estilo que no termina por definirse.

