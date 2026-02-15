Cruz Azul Femenil hace historia: Supera en asistencia al equipo varonil en el Clausura 2026

El conjunto de Cruz Azul ha iniciado el torneo de manera distinta, con buenos resultados en su nueva casa, el Estadio Centenario: un empate ante las rojiblancas y una victoria frente a tuzas. Estos resultados despertaron el interés de la afición y fortalecieron el respaldo en las gradas.

La directiva realizó una inversión importante, con la llegada de jugadoras como Araceli Torres, Karol Arcanjo, Michaela Abam y Uchenna Kenu. Esta decisión comenzó a reflejarse tanto en el rendimiento deportivo como en la respuesta del público. En el encuentro ante el Rebaño se registraron 8,496 asistentes; posteriormente, frente a las águilas, acudieron 7,526 personas. Se trata de uno de los mejores arranques en asistencia para la institución en esta categoría.

Por su parte, el equipo varonil no ha tenido el mismo impulso en cuanto a convocatoria. El cambio de sede, que parecía una alternativa favorable, no generó el impacto esperado. Las mejores entradas para el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón en la Liga MX fueron de 7,519 aficionados ante Puebla y 7,440 frente a Atlas.

Todo indica que, en este inicio de torneo, el entusiasmo de la afición celeste se ha inclinado hacia el cuadro femenil. Las cifras del plantel varonil no son las mejores, esto debido a que el cuadro se mudó a la ciudad de Puebla. En 2025, el equipo masculino promedió 19,496 asistentes por partido mientras jugaban en la Ciudad de México, mientras que la escuadra femenil registró un promedio de 227 por encuentro.

