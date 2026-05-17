América vence a Rayadas y levanta el título del Clausura 2026

América escribió una de esas tardes que quedan marcadas en la memoria de su afición. En la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, las Águilas vencieron 3-0 a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, remontaron el 1-0 que traían en contra desde la ida y se proclamaron campeonas con un global de 3-1. Fue una final de golpe anímico, presión, revancha y autoridad azulcrema, justo ante unas Rayadas que llegaban soñando con su quinta estrella.

Geyse Ferreira y Scarlett Camberos / Hector Vivas Ampliar

Desde el arranque, el América salió a comerse el partido. Al minuto 7 parecía encontrar el primer gol con un cabezazo de Montserrat Saldívar tras un error de la portera Paola Manrique, pero la acción fue anulada después de la revisión en el VAR por una falta previa. Lejos de venirse abajo, el equipo de Ángel Villacampa mantuvo la presión, cargó el juego sobre campo rival y fue acumulando avisos hasta que encontró premio antes del descanso.

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La recompensa cayó al 43’, cuando Irene Guerrero apareció para firmar el 1-0 y empatar el global. Ese gol encendió el estadio y cambió por completo el tono de la final. América ya no solo jugaba con impulso: jugaba con convicción. Monterrey, que había llegado con ventaja mínima tras la ida ganada con el tanto de Alice Soto, empezó a verse incómodo, obligado a resistir y cada vez más lejos de controlar la serie.

Al 50’, Geyse Ferreira aprovechó un error entre la defensa regia y la arquera para marcar el 2-0, darle la vuelta al global y poner a las Águilas con una mano en el trofeo. Monterrey intentó reaccionar con cambios, pero América siguió siendo más peligroso, más intenso y más claro en el último tercio.

Santiago Baños y América Femenil dedican campeonato a Emilio Azcárraga. 💙💛🏆



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Ya en la recta final, el partido quedó sentenciado. Al 78’ se marcó penal para América tras revisión del VAR por una falta sobre Geyse, y poco después, al 81’, Scarlett Camberos firmó el 3-0 que hizo explotar el estadio y terminó de sepultar a Rayadas. América remontó y arrasó en el momento más importante del torneo.

Con este resultado, las azulcremas conquistaron su tercer título de Liga MX Femenil, dejaron atrás finales dolorosas recientes y se cobraron revancha de la serie del Clausura 2024, cuando Monterrey las había vencido en penales. Esta vez no hubo fantasmas: hubo goleada, remontada y campeonato.