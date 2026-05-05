Semifinales Liga MX Femenil: Así quedaron los cruces y el camino rumbo al título, fechas y horarios

Las Semifinales de la Liga MX Femenil Clausura 2026 ya quedaron definidas y el panorama rumbo al título luce explosivo: América enfrentará a Toluca, mientras que Rayadas se medirá ante Pachuca en una ronda que mezcla favoritas, poder ofensivo y una gran sorpresa en la Liguilla.

El cuadro semifinal deja dos historias muy claras. Por un lado, aparecen América y Rayadas, los dos mejores equipos de la fase regular, que confirmaron su candidatura al campeonato y siguen firmes en la pelea por la corona. Por el otro, están Pachuca, que vuelve a meterse entre las aspirantes fuertes, y Toluca, que se convirtió en la gran campanada tras sacar de la competencia a Tigres, uno de los pesos pesados del torneo.

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Así avanzaron los cuatro semifinalistas

América selló su pase después de eliminar a Juárez con un global de 4-3, una serie en la que sufrió más de lo esperado pero terminó resolviendo con pegada. Rayadas, en cambio, mostró autoridad total y dejó fuera a Cruz Azul con un 5-1 global, mandando un mensaje contundente de cara a la siguiente ronda.

Del otro lado del cuadro llegaron los resultados más llamativos. Toluca firmó una de las mayores sorpresas del torneo al echar a Tigres con un global de 4-2, un golpe que sacudió por completo la Liguilla y que pone a las Diablas como el equipo revelación de estas semifinales. Mientras tanto, Pachuca eliminó a Chivas con un 3-2 global, confirmando que las Tuzas también tienen argumentos para pelear hasta el final.

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Se definieron las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y el ambiente está que arde. 🔥 pic.twitter.com/XGfV5anQVK — W Deportes (@deportesWRADIO) May 4, 2026

La tabla general ayuda a entender por qué estos enfrentamientos llaman tanto la atención. América terminó líder con 42 puntos, Rayadas fue segundo con 40, Pachuca cerró cuarto con 36 y Toluca clasificó sexto con 33. Eso convierte al duelo entre Águilas y Diablas en el choque entre la mejor sembrada y la sorpresa del torneo, mientras que la serie entre Rayadas y Tuzas pinta como una eliminatoria mucho más cerrada desde el arranque.

En otras palabras, las semifinales quedaron servidas para generar conversación, audiencia y drama. América quiere imponer su jerarquía, Rayadas busca hacer valer su constancia, Pachuca quiere dar otro golpe fuerte y Toluca llega con el impulso anímico del batacazo. La Liga MX Femenil ya entró en su tramo más caliente, y ahora sí, cualquier error puede costar una final.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán las Semifinales de la Liga MX Femenil Clausura 2026?

En la primera serie, las Águilas del América se medirán ante las Diablas del Toluca. El partido de ida se jugará el jueves 7 de mayo en el Estadio Nemesio Diez a las 21:00 horas. La vuelta está programada para el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá al primer finalista.

Por otro lado, Rayadas y Pachuca protagonizarán la segunda semifinal. El duelo de ida se disputará el 7 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, mientras que el encuentro de vuelta se llevará a cabo el 10 de mayo a las 18:15 horas en el Estadio BBVA, escenario donde se conocerá al segundo equipo finalista.

Cabe recordar que avanzará a la final el conjunto que obtenga la ventaja en el marcador global. En caso de empate, el criterio de desempate favorecerá al equipo mejor posicionado en la tabla general.