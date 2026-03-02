Decididas Summit 2026: ¡Mujeres en el deporte!

Se llevó a cabo una edición más del evento Decididas 2026 y uno de los temas que despertó el interés por parte del público fue el foro de: El deporte femenil, la economía que Nadie vió Venir.

Decididas 2026 Ampliar

Este mismo contó con la participación de Fernanda Sainz CMO de Caliente Mx. La cofundadora y además la primera capitana de la Selección femenil de futbol de Palestina, Honey Thaljieh. La Dra. Yetsa Tuaki- Wosornu, fundadera y directora del Sports Equity Lab en Stanford y la host Marion Cortina.

Fernanda Sainz, habló sobre la presencia de mujeres en puestos de poder en la Liga Mx, puntualizando que no le gustaría que solo lo hagan como “apoyo”, sino por capacidad.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Aquivaldo Mosquera comparece ante la Fiscalía: impacto en el fútbol mexicano y reacciones del deporte

“Todavía faltan más mujeres líderes, pero que no las invitan a apoyar, sino a tomar las riendas, en la liga mx, solo hay una dueña de un equipo, que es Bravos de Juárez y cuenta con Alejandra de la Vega”

Uno de los datos duros, de la ponencia fue acerca de los números que ha entregado y dado, la difusión del futbol femenil, sobre todo, en el tema de las apuestas deportivas y las estadísticas que arroja directamente Caliente Mx:

“La liga mx femenil, es la segunda liga que más se apuesta en México, por encima de las grandes ligas como es el béisbol, nacional e internacional, únicamente esta debajo de la Liga Mx”.

En palabras por parte de Honey Thaljieh, habló sobre la importancia de cambiar el discurso a la hora de hablar del futbol femenil, que es un deporte independiente que no se desprende del varonil. Ya que la dinámica del cuerpo de la mujer es distinta, los ambientes en los que se desarrolla y la comunidad en sí.