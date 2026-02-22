Checo Pérez afina detalles y apunta alto con Cadillac en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 / Mark Sutton - Formula 1

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 fue alentadora para Sergio Pérez, quien mostró rápida adaptación al auto del Cadillac F1 Team y completó el programa sin fallas mayores. Desde los primeros días se le vio cómodo, constante y enfocado en entender el comportamiento del monoplaza en diferentes cargas de combustible.

Checo Perez / Kym Illman Ampliar

En el global de los test, Checo cerró dentro del top 8 combinado de tiempos, con un mejor registro que lo colocó 7° en una de las jornadas más representativas. Más allá de la tabla, los especialistas coinciden en que su ritmo de carrera fue competitivo frente a equipos consolidados y que la escudería acumuló una alta cantidad de vueltas, señal de fiabilidad y buena base técnica.

Cadillac mostró una imagen ordenada y metódica, sin buscar reflectores innecesarios pero sí estabilidad en tandas largas y buena gestión de neumáticos, por lo que el equipo podría pelear en la zona media alta si mantiene el nivel de Bahréin, especialmente por la experiencia de Pérez como líder en la puesta a punto.

La temporada iniciará en marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, una cita tradicional que suele marcar el verdadero nivel de cada escudería cuando los puntos ya están en juego.

Checo Pérez pretemporada en Bahrein / Sam Bloxham Ampliar

En Australia, Checo ha sido competitivo a lo largo de su carrera; su mejor resultado fue el tercer lugar en 2014 con Force India. Aunque no ha conseguido victoria ni vuelta rápida en este trazado, sí ha sumado puntos en varias ocasiones y ha destacado por su manejo estratégico en carreras cambiantes.

Últimas 10 presentaciones de Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia:

• 2012 – 8° lugar (Sauber)

• 2014 – 3° lugar (Force India)

• 2015 – 10° lugar (Force India)

• 2016 – 9° lugar (Force India)

• 2017 – 7° lugar (Force India)

• 2018 – 13° lugar (Force India)

• 2019 – 13° lugar (Racing Point)

• 2022 – 4° lugar (Red Bull Racing)

• 2023 – 5° lugar (Red Bull Racing)

