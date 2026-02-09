Checo Pérez revela el casco que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

Checo Pérez ya reveló el casco que usará en su regreso triunfal a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026. El piloto tapatío presentó este lunes 9 de febrero de 2026 el diseño de su casco para la temporada que marca su vuelta a la máxima categoría tras un año sabático en 2025, después de su salida de Red Bull. El casco fue mostrado a través de sus redes sociales y del equipo Cadillac, justo en el arranque de los preparativos para los tests de pretemporada en Baréin.

¿CUÁLES SON LOS DETALLES DEL CASCO DE CADILLAC?

Combina negro, predominante, inspirado en la estética de Cadillac y la fibra de carbono del monoplaza CA01 con amarillo lima, su color insignia que regresa con fuerza, recordando etapas anteriores de su carrera o variaciones con verde neón en algunos reportes y ángulos, como guiño a sus inicios en karting y a la bandera mexicana.

Cabe señalar que los elementos clave son la bandera de México, que destaca en la parte superior. Incluyendo marcas comerciales. Es un diseño moderno y agresivo que dice “vengo por todo”, diferente al de su última etapa en Red Bull (donde predominaba el azul). Mantiene su estilo personal con toques fosforescentes o neón que brillan en pista.

Este casco se usará inicialmente en los entrenamientos y shakedowns, y servirá de base para posibles versiones especiales por carrera o eventos.

