Antonelli confirma su irrupción en la Fórmula 1 y conquista Japón en una carrera marcada por la estrategia de Mercedes / Rudy Carezzevoli

Kimi Antonelli reafirmó su condición de revelación al imponerse en el Gran Premio de Japón 2026, el piloto de Mercedes no sólo repitió triunfo tras su victoria en China sino que además se consolidó como el más joven en liderar la categoría reina, enviando un mensaje claro sobre el cambio generacional en la Fórmula 1.

Kimi Antonelli / Kym Illman Ampliar

La competencia inició con intensidad tras una salida destacada de Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lando Norris, mientras Antonelli cayó momentáneamente hasta la sexta posición, sin embargo su monoplaza mostró un ritmo dominante que permitió al italiano recuperar terreno con solvencia.

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El momento clave llegó en la vuelta 22 tras un fuerte accidente de Oliver Bearman ya que la aparición del safety car abrió la ventana estratégica que Antonelli y Lewis Hamilton aprovecharon para entrar a boxes sin ceder posiciones clave.

Tras la reanudación, Antonelli mantuvo el control absoluto de la carrera sin permitir acercamientos, ampliando su ventaja y confirmando su dominio en pista, mientras McLaren celebró un respiro en la temporada con el podio de Oscar Piastri, el primero del año para la escudería.

La lucha más intensa se vivió por el tercer puesto, donde Charles Leclerc y George Russell protagonizaron un duelo constante, aunque el británico logró adelantar en el giro 51, el piloto de Ferrari respondió con un ataque decisivo para recuperar su lugar en el podio.

Otro de los protagonistas fue Pierre Gasly, quien firmó una destacada actuación para Alpine al finalizar en séptima posición, superando incluso a Max Verstappen, quien volvió a evidenciar frustración y falta de competitividad respecto a temporadas anteriores.

Siguen las dificultades en el regreso de Checo a la Fórmula 1En contraste, Sergio Pérez y la escudería Cadillac vivieron una jornada discreta, ambos monoplazas lograron terminar la carrera pero lejos de la zona de puntos, el mexicano cruzó la meta en el lugar 17 mientras que Valtteri Bottas finalizó en la posición 19.