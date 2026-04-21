Fórmula 1: ¡Darán a conocer cambios en el reglamento para el GP de Miami!

La Federación Internacional de Automovilismo realizará una serie de ajustes en la normativa de la Fórmula 1 a partir del Gran Premio de Miami, con el objetivo de mejorar el rendimiento en pista, la seguridad y la gestión energética de los monoplazas.

Gran Premio de Miami 2025 / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

Estas decisiones surgen tras reuniones entre equipos, fabricantes y directivos, tomando como referencia lo observado en las primeras carreras del calendario.

En la clasificación, se reducirá ligeramente la capacidad de recarga de energía, mientras que aumentará la potencia del sistema “superclip”, buscando vueltas más consistentes y menos dependencia de la recuperación excesiva. También se ampliarán los escenarios donde podrán aplicarse distintos límites energéticos según el circuito.

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A su vez, para las carreras, se limitará el uso del impulso extra para evitar diferencias marcadas de velocidad, manteniendo el equilibrio entre potencia y control, entre otros ajustes.

En las salidas, debutará un sistema que detecta pérdidas de potencia y activa asistencia automática para evitar arranques deficientes.